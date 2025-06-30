Казахстанские депутаты ушли на каникулы

Сегодня, 30 июня 2025 года, состоялось совместное заседание Палат Парламента. На повестке дня был всего один вопрос – закрытие III сессии 8 созыва, передает корреспондент Zakon.kz.

О завершении сессии объявил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

"Уважаемые депутаты, члены правительства и приглашенные. Сегодня мы завершаем работу III сессии Парламента 8 созыва. Наш созыв отработал половину срока своих полномочий. Фактически это рубежный этап, зенит нашей совместной работы," – сказал он.

По его данным, депутатский корпус практически исполнил блок законодательных инициатив в рамках предвыборной программы президента.

"В ходе третьей сессии состоялось три совместных заседания палат парламента и 39 пленарных заседаний Сената и Мажилиса. Рассмотрено 158 законопроектов, из которых принято 89 законов. В ходе сессии мы наглядно продемонстрировали, что социальная политика и интересы наших граждан являются незыблемым приоритетом. Это нашло свое отражение, прежде всего, в главном финансовом документе страны – трехлетнем бюджете. В частности, около 40% расходов было направлено на решение социальных вопросов. Особое внимание уделено сферам образования, здравоохранения и социальных выплат", – добавил он.

Напомнил он и принятии нового Налогового, Бюджетного и Водного кодексов.

"В этом парламентском сезоне депутаты не упускали из виду и вопрос решения насущных вопросов, определяющих социальное самочувствие наших граждан. В частности, были продолжены меры по комплексной поддержке детей. В прошлой сессии мы приняли закон "Нацфонд – детям", в продолжение этой работы в текущей сессии создана законодательная основа для единой добровольной накопительной системы "Келешек". Накопленные средства можно направить на обучение в казахстанских и зарубежных колледжах и вузах, а также на приобретение жилья. Это отличные инвестиции государства в образование и будущее казахстанских детей", – уверен Ерлан Кошанов.

Указал он и на важные нормы, направленные на наведение порядка в сфере долевого строительства и защиты прав граждан, усиление мер по защите прав получателей финансовых услуг.

"Мы поставили задачу проработать порочную практику выдачи быстрых беззалоговых кредитов онлайн. Теперь на каждую кредитную заявку будет действовать "период охлаждения" на 24 часа. За это время и банк, и гражданин, получающий кредит, могут еще раз проанализировать свое решение и взвесить все возможные риски. Кроме того, запрещено выдавать кредиты и микрозаймы военнослужащим-срочникам. Все это позволит уберечь заемщиков от финансовых трудностей, а в случае мошеннических действий банку своевременно принять меры", – пояснил Кошанов.

Отметим, что депутатами приняты нормы о противодействии незаконному обороту наркотиков, игровой зависимости.

В последние дни сессии парламентарии поддержали поправки, предусматривающие ответственность за принуждение к вступлению в брак, а также сталкинг.

Кроме того Парламентом введен запрет на ношение одежды, препятствующей распознанию лица.

Еще одним важным документом стал закон об амнистии в связи с 30-летием Конституции.