Кульгинов рассказал, будет ли салют на праздновании Дня столицы

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, как будет проходить празднование Дня столицы, передает корреспондент zakon.kz.

Конечно, День города для горожан - это особый день. Люди хотят праздновать. Тем более что многие заждались этого. Но в связи с эпидситуацией мы скорректировали наши планы. В начале года были планы, но сейчас, с учетом требований санитарных врачей, все мероприятия в закрытых помещениях переходят в онлайн-формат, многие мероприятия отменены. А на улице (мероприятия. - Прим.) будут проводиться с учетом социальной дистанции и санитарных требований, - сказал столичный аким во время отчетной встречи перед населением.

По его словам, празднование будет проводиться в социальном направлении. В честь праздника 400 очередников получат квартиры, будет сдано 20 многоквартирных домов дольщикам, откроют детский сад для незрячих детей и физкультурный комплекс.

Но журналисты уточнили у акима, будет ли салют 6 июля. На что Алтай Кульгинов ответил: "Не планируется".

Читайте также: Эпидситуация остается сложной - Кульгинов

Тамила Языкова, Нур-Султан