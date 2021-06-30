Сабуров ни при чем? Как степногорцы боролись против завода по уничтожению вредных отходов

В середине июня жители Степногорска вышли на митинг против строительства завода по уничтожению вредных отходов (ПХД-содержащие отходы). Казахстанцев из других регионов история заинтересовала после упоминания о ней комиком Нурланом Сабуровым. На самом деле митинг - лишь продолжение событий, которые произошли год назад, сообщает zakon.kz.

Для начала разберемся, что такое ПХД-содержащие отходы и откуда они в Степногорске. Ядовитые конденсаторы когда-то находились на территории бывшего военного объекта "Дарьял-У", что на берегу озера Балхаш. Они подавляют иммунитет и провоцируют мутации. До того, как стало известно об их вредности, советские власти использовали конденсаторы в качестве диэлектрика в электрическом оборудовании.

Более 15 лет в "Дарьял-У" хранились 16 тыс. конденсаторов. 10 тыс. из них вывезли в Германию, а 6 тыс. остались в Казахстане. Дальнейшее пребывание ПХД-отходов в Балхаше грозило экологической катастрофой, поэтому в июле прошлого года отходы передали ТОО "Эколюкс-АС". Оно выиграло тендер и обязалось бесплатно уничтожить конденсаторы, а после этого оказывать аналогичные платные услуги другим предприятиям. Склады "Эколюкс-АС" находились в Степногорске. Вот таким образом ПХД-содержащие отходы и оказались на родине Нурлана Сабурова.

Фото: Оператор РОП

До этого все опасные отходы уничтожались за рубежом. Но при вывозе 10 тыс. балхашских конденсаторов в Германию не обошлось без коррупции. На вывоз и их утилизацию правительство выделило 1,1 млрд тенге, но при выполнении работ было украдено 800 млн тенге. В результате министр окружающей среды Нурлан Искаков стал первым членом правительства в истории независимого Казахстана, который оказался на скамье подсудимых. В 2009 году за превышение должностных обязанностей и соучастие в хищении бюджетных денег его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Шоковая информация с продолжением

Степногорск находится в 185 км от Нур-Султана. В разные годы его называли Целиноград-25, Макинск-2 и Аксу. Раньше из-за предприятий, которые занимались переработкой урановой руды и производили бактериологическое оружие, город был закрытым. Сейчас он открыт, здесь добывают золото, уран, молибден и производят железнодорожные подшипники.

Завод по уничтожению вредных отходов хотели построить не в самом городе, а в километре от поселка Заводской, что в 15 километрах от Степногорска. Ядерные конденсаторы в город привезли в конце июня прошлого года для хранения на складах. Планировалось, что их уничтожат, как только построят завод. Об этом сообщали СМИ.

Это была шоковая информация для жителей, которые вообще не были оповещены об этом. Как так, к нам привезли отходы, никто ничего не знает. Общественники начали ездить на склады: приехали сначала к учредителю компании "Эколюкс-АС", потом с ним поехали на склад, убедились, что там хранение вообще небезопасное. Это уже вторая точка кипения была. После ролика активистов местные вышли к зданию акимата, - говорит активист Артем Сочнев.

29 июня в акимате прошла встреча жителей с руководством компании. На нее пришли порядка 100 человек, которые требовали немедленно вывезти ПХД-отходы. В итоге представители "Эколюкс-АС" сообщили, что им требуется два месяца для того, чтобы придумать, куда вывезти отходы. На этом все разошлись.

Роман Семикин из "Эколюкс-АС" в интервью блогеру Танирбергену Бердонгару сказал, что искренне не понимает, почему люди выступили против: компания выиграла тендер, конденсаторы безопасно переупакованы, все разрешительные документы есть - все по закону.

Видимо, народу просто не объяснили, что это не такие опасные отходы, что мы их храним временно, что они принадлежат государству и фонду "Жасыл даму". То есть они здесь находятся на временном хранении, - говорил Семикин.

21 августа в Степногорске прошло расширенное заседание межведомственной комиссии по вопросам ПХД-содержащих отходов. Чиновники заседали прямо на складе на фоне синих бочек, в которых были отходы. Встреча продлилась полтора часа. В конце заседания вице-министр экологии Ахметжан Примкулов заверил местных жителей, что "в Степногорске завода по утилизации опасных отходов не строим, не планируем", и предложил подписать меморандум о сотрудничестве. Его подписали представители Минэкологии, акимат, представители общественности, АО "Жасыл даму" (собственник ПХД-отходов) и ТОО "Эколюкс-АС". В документе говорилось, что министерство обязуется найти новое место для хранения отходов до 1 марта 2021 года, а сами конденсаторы из города вывезут до 1 июля.

Здесь может показаться, что история закончилась. Но - нет.

"Вспомнили, что у нас есть Нурлан"…

Спустя девять месяцев, 4 мая 2021 года, "Эколюкс-АС" внезапно уведомил акимат о том, что выходит из меморандума. Причина - Минэкологии заявило, что из-за пандемии не смогло найти место под хранение отходов.

13 мая мы уже собрали совещание: представители Департамента экологии Акмолинской области, общественности пригласили "Эколюкс-АС", но они на совещание не приехали, - вспоминает аким Степногорска Еркебулан Баяхметов.

19 мая "Эколюкс-АС" сообщил городским властям, что намерен провести общественные слушания по проекту строительства комплекса по переработке отходов. Но новость о выходе компании из меморандума не могла не взволновать степногорцев. Они ожидали, что власти выполнят обещания, однако этого не случилось. Разочарованные люди в итоге вышли на митинг.

"Мы хотим жить", "Нет заводу смерти", "Степногорск - не могильник", "Мы против ПХД завода", - вот что было написано на их плакатах. Тогда же и прозвучало имя Нурлана Сабурова, чье детство прошло в Степногорске.

Мы потеряли веру в чиновников, они обманывают и ничего, кроме показательной озабоченности, не демонстрируют, мы остались один на один с бедой, разрушающей наш общий дом - город Степногорск. Просим вас, Нурлан Алибекович, обратить внимание на критическую экологическую ситуацию и на здоровье подрастающего поколения родного Степногорска, - взывали горожане.

О призыве степногорцев к своему известному земляку написали республиканские СМИ. Сабуров в стороне не остался и разместил в соцсети просьбу земляков, отметив аккаунты президента Казахстана, "Эколюкс-АС", партии Nur Otan, акимата Степногорска и фонда "Самрук-Казына".

Честно говоря, там такая мутная история была. Я не знаю, где источник обращения. Найти, кто реально обратился к нему, невозможно. Я сам с менеджером Нурлана общался, объяснил ему ситуацию. Он все понял, поинтересовался, что за завод, потом они историю сделали, что поддерживают город. Сама суть, что не к кому обратиться. Мы же все в принципе уже сделали: вышли на улицу, собрали подписи, к журналистам обратились, писали во все департаменты. Никто не подумал про Нурлана Сабурова в прошлом году. Получается, что в последний момент вспомнили, что у нас есть Нурлан, - рассказывает Артем Сочнев.

Наступило 14 июня - день общественных слушаний. Не обошлось без казусов: место их проведения несколько раз менялось, а потом власти города и вовсе перенесли слушания в онлайн-формат, вспомнив о пандемии.

На слушаниях представители международных институтов и компании-разработчика проекта оценки воздействия на окружающую среду убеждали горожан, что завод будет помогать уничтожать вредные отходы, и если его построят при соблюдении всех требований, то аварийные ситуации исключены. В это время у Дома культуры в формате оффлайн местные жители требовали полностью отказаться от строительства завода.

Онлайн-слушания признали состоявшимися, но эксперты уточнили: это не значит, что принято окончательное решение.

Поздним вечером 14 июня на сайте акимата появился пресс-релиз, в котором говорилось, что в проекте строительства завода по уничтожению вредных отходов нашли несоответствия природоохранному законодательству. Специалисты не учли гидрогеологические, геологические, почвенные обследования местности, наличие близости завода к воинской части, не исследовали "розу ветров".

Учитывая изложенное, а также мнение населения, в реализации данного проекта на территории города Степногорска будет отказано, - гласил пресс-релиз.

Теперь, по словам акима Степногорска, местные власти ждут официального протокола общественных слушаний.

Я думаю, что они будут искать другую точку, потому что они выиграли тендер. У них есть обязательства перед Глобальным экологическим фондом по строительству завода. Может быть, выберут другую локацию, подальше от населенных пунктов, чтобы не было угрозы для населения, которое проживает на этой территории, - считает Еркебулан Баяхметов.

У руководства "Эколюкс-АС" комментарий получить не удалось. Но известно, что официальный документ об отказе в строительстве компания еще не получила. Да и местные жители пока осторожно радуются новости, ведь год назад городские власти и Минэкологии тоже давали обещания, которые так и остались невыполненными.

Айтурган Азимжанова