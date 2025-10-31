#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
530.07
615.2
6.58
Культура и шоу-бизнес

Нурлан Сабуров отреагировал на новость о рождении своего третьего ребенка

Комик, юморист, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 06:40 Фото: Instagram/nurlan__saburov
Два года назад в Сети возникли слухи, что в семье Сабуровых родился третий ребенок. Тогда пара опровергла эту новость. 30 октября вышел новый выпуск YouTube-шоу "Что было дальше?", сообщает Zakon.kz.

Одним из гостей стал Илья Соболев, который вместе с Эмиром Кашоковым решил "прожарить" Нурлана Сабурова. Комики зачитали жесткие шутки про коллегу, попутно раскрыв его семейную тайну.

"Нурлан очень богатый. Внутри его огромного дома есть однушка для жены и троих детей. Он им ее сдает", – смеялся Кашоков.

33-летний Сабуров весело реагировал на подколы, не опровергая факт пополнения. Нурлан и его жена Диана вместе со студенческих лет. Влюбленные поженились, когда узнали о скором рождении первенца. Артист вспоминал, что отцовство подтолкнуло его активнее заниматься карьерой и добиваться профессиональных высот.

Семья живет в роскошном доме в Подмосковье. Стоимость недвижимости оценивается в 115 миллионов рублей, а в гараже комика стоят иномарки за 20 и 11 миллионов. Минувшей весной Сабуров едва не оказался выдворен из страны. Шоумена задержали в аэропорту, обвинив в нарушении миграционного закона. Тогда Нурлану удалось отделаться лишь штрафом.

Ранее Кайрат Нуртас перед концертом записал ролик с дочерью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Алматинский зоопарк поделился радостной новостью
12:55, 21 декабря 2022
Алматинский зоопарк поделился радостной новостью
Карина Оксукпаева и Арман Юсупов объявили о рождении третьего ребенка
21:13, 24 декабря 2023
Карина Оксукпаева и Арман Юсупов объявили о рождении третьего ребенка
Блогер год не читал новости для эксперимента
08:48, 08 марта 2025
Блогер год не читал новости для эксперимента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: