Нурлан Сабуров отреагировал на новость о рождении своего третьего ребенка

Два года назад в Сети возникли слухи, что в семье Сабуровых родился третий ребенок. Тогда пара опровергла эту новость. 30 октября вышел новый выпуск YouTube-шоу "Что было дальше?", сообщает Zakon.kz.

Одним из гостей стал Илья Соболев, который вместе с Эмиром Кашоковым решил "прожарить" Нурлана Сабурова. Комики зачитали жесткие шутки про коллегу, попутно раскрыв его семейную тайну.

<br>

"Нурлан очень богатый. Внутри его огромного дома есть однушка для жены и троих детей. Он им ее сдает", – смеялся Кашоков.

33-летний Сабуров весело реагировал на подколы, не опровергая факт пополнения. Нурлан и его жена Диана вместе со студенческих лет. Влюбленные поженились, когда узнали о скором рождении первенца. Артист вспоминал, что отцовство подтолкнуло его активнее заниматься карьерой и добиваться профессиональных высот.

Семья живет в роскошном доме в Подмосковье. Стоимость недвижимости оценивается в 115 миллионов рублей, а в гараже комика стоят иномарки за 20 и 11 миллионов. Минувшей весной Сабуров едва не оказался выдворен из страны. Шоумена задержали в аэропорту, обвинив в нарушении миграционного закона. Тогда Нурлану удалось отделаться лишь штрафом.

