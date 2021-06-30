Токаев освободил от должностей десятки судей по всей стране

30 июня 2021, 20:34
Фото: sud.gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении и назначении на должности председателей, председателей судебных коллегий и судей судов РК, сообщает zakon.kz.

Ознакомиться с документом можно в ИС ПАРАГРАФ.

Всего от должностей освобождены десятки судей в нескольких регионах Казахстана. И десятки человек назначены на должности председателей, председателей судебных коллегий и судей судов.

Указ вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Ранее в Сенате избрали новых судей Верховного суда.


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