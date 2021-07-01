Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 июля, сообщает zakon.kz.

Шымкент вошел в "красную" зону. Также в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Мангыстауская, Павлодарская области.

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В "зеленой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.