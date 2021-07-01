Cтоит ли наказывать детей, выяснили ученые

Ученые выяснили, стоит ли применять физические наказания к детям, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным американских исследователей, которые опубликованы в журнале Lancet, физические наказания не улучшают поведение детей, а только ухудшают его.

Физические формы наказания детей со временем создавали еще больше внешних проблемных форм поведения, таких как "повышенная агрессия, усиление антиобщественного поведения и более агрессивное поведение в школе". К такому выводу пришли авторы, которые провели обзор 69 исследований по этой теме.

Как отмечается, некоторые исследования показали, что физическое наказание усиливает признаки вызывающего оппозиционного расстройства, которое характеризуется вспышками гнева, склонностью к спорам, вызывающим поведением, озлобленностью, мстительностью, активным неповиновением и отказом следовать правилам.

Одно из исследований, которое было проведено в Колумбии, показало, что маленькие дети, которые подвергались физическому наказанию, обладали "меньшими когнитивными навыками" по сравнению с теми, кого физически не наказывали.

Ученые рекомендовали родителям, к примеру, лишать ребенка игрушек и привилегий, чем прибегать к физическим наказаниям.