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Советы

Ученые выяснили, почему не стоит использовать еду для поощрений и наказаний детей

Детский сад, детский садик, дети, ребенок, детсад, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 01:50 Фото: pexels
Американские исследователи из Университета Северной Флориды установили, что принудительное кормление и использование еды как средства утешения или наказания в детстве могут привести к расстройствам пищевого поведения, включая заедание стресса, в более взрослом возрасте, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.

Как питание связано с эмоциями

Способность справляться с негативными эмоциями с помощью еды может стать причиной переедания и проблем с весом в будущем. До настоящего времени механизм этой связи оставался не до конца понятным.

Ученые провели исследование с участием 221 матери, воспитывающих детей в возрасте 4–5 лет. Мамам предложили оценить свои методы кормления и проанализировать пищевое поведение своих детей.

Методы и выводы

Были выделены четыре подхода к принудительному кормлению:

  • Использование еды в качестве утешения.
  • Применение еды как награды или наказания.
  • Предложение еды в эмоционально напряженных ситуациях.
  • Использование еды для контроля поведения.

Исследователи обнаружили, что все эти практики связаны с ослабленной эмоциональной регуляцией у детей. В свою очередь, это состояние повышает риск эмоционального переедания.

Результаты исследования подтвердили, что использование еды как инструмента для управления эмоциями учит детей полагаться на еду в стрессовых ситуациях вместо развития здоровых способов справляться с переживаниями. Это может стать причиной долгосрочных проблем с питанием и эмоциональной устойчивостью.

Ученые подчеркивают, что родители должны уделять внимание развитию у детей навыков эмоциональной регуляции, а не использовать еду как механизм воздействия.

Ранее сообщалось, что ученые подсчитали, сколько часов жизни уносит каждая пачка сигарет. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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