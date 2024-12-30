Ученые выяснили, почему не стоит использовать еду для поощрений и наказаний детей
Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.
Как питание связано с эмоциями
Способность справляться с негативными эмоциями с помощью еды может стать причиной переедания и проблем с весом в будущем. До настоящего времени механизм этой связи оставался не до конца понятным.
Ученые провели исследование с участием 221 матери, воспитывающих детей в возрасте 4–5 лет. Мамам предложили оценить свои методы кормления и проанализировать пищевое поведение своих детей.
Методы и выводы
Были выделены четыре подхода к принудительному кормлению:
- Использование еды в качестве утешения.
- Применение еды как награды или наказания.
- Предложение еды в эмоционально напряженных ситуациях.
- Использование еды для контроля поведения.
Исследователи обнаружили, что все эти практики связаны с ослабленной эмоциональной регуляцией у детей. В свою очередь, это состояние повышает риск эмоционального переедания.
Результаты исследования подтвердили, что использование еды как инструмента для управления эмоциями учит детей полагаться на еду в стрессовых ситуациях вместо развития здоровых способов справляться с переживаниями. Это может стать причиной долгосрочных проблем с питанием и эмоциональной устойчивостью.
Ученые подчеркивают, что родители должны уделять внимание развитию у детей навыков эмоциональной регуляции, а не использовать еду как механизм воздействия.
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