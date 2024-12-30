Ученые выяснили, почему не стоит использовать еду для поощрений и наказаний детей

Американские исследователи из Университета Северной Флориды установили, что принудительное кормление и использование еды как средства утешения или наказания в детстве могут привести к расстройствам пищевого поведения, включая заедание стресса, в более взрослом возрасте, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.

Как питание связано с эмоциями

Способность справляться с негативными эмоциями с помощью еды может стать причиной переедания и проблем с весом в будущем. До настоящего времени механизм этой связи оставался не до конца понятным.

Ученые провели исследование с участием 221 матери, воспитывающих детей в возрасте 4–5 лет. Мамам предложили оценить свои методы кормления и проанализировать пищевое поведение своих детей.

Методы и выводы

Были выделены четыре подхода к принудительному кормлению:

Использование еды в качестве утешения.

Применение еды как награды или наказания.

Предложение еды в эмоционально напряженных ситуациях.

Использование еды для контроля поведения.

Исследователи обнаружили, что все эти практики связаны с ослабленной эмоциональной регуляцией у детей. В свою очередь, это состояние повышает риск эмоционального переедания.

Результаты исследования подтвердили, что использование еды как инструмента для управления эмоциями учит детей полагаться на еду в стрессовых ситуациях вместо развития здоровых способов справляться с переживаниями. Это может стать причиной долгосрочных проблем с питанием и эмоциональной устойчивостью.



Ученые подчеркивают, что родители должны уделять внимание развитию у детей навыков эмоциональной регуляции, а не использовать еду как механизм воздействия.

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