В Алматы резко вырос уровень заражения "дельта-штаммом"

"Вертикальный" взлет уровня заражения "дельта-штаммом" зафиксирован в Алматы, передает zakon.kz.

Об этом сообщил заместитель акима города Ержан Бабакумаров.

В городе за последние 10-14 дней идет "вертикальный" взлет уровня заражения. Если вначале "дельта-штамм" занимал 23% от общего количества зараженных, то сегодня уже 78%. Если в сутки было 144 зараженных, то сегодня уже 305 заболевших. Абсолютное большинство зараженных на сегодня с симптомами, бессимптомных всего 23 человека, - отметил он.

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Ранее в Нур-Султане и Алматы выявили возможность циркуляции "дельта-штамма" ("индийского" штамма COVID-19). Окончательное подтверждение наличия мутации будет определено после завершения полногеномного секвенирования образцов.

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