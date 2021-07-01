QR-код появится в электронном паспорте вакцинации

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК заявили, что в скором времени в электронных паспортах вакцинации появится QR-код, который запрашивают при выезде за границу. Пока он есть только в бумажном варианте, передает корреспондент zakon.kz.

В eGov mobile QR-код находится в работе, в ближайшее время появится. Вместе с тем в бумажных версиях паспортов вакцинации QR-код присутствует. Поэтому, если у кого-то есть желание выехать за границу Казахстана, то можно получить бумажную версию, чтобы на границе не столкнуться с трудностями, - сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.

Отметим, что многие казахстанцы, выезжающие за рубеж, в частности, в Кыргызстан, стали жаловаться на то, что при переезде границы требуют QR-код, которого в электронном паспорте вакцинации нет. С его помощью можно узнать, вакцинирован человек или нет.

Как получить бумажный вариант паспорта вакцинации, можно прочитать здесь.

Тамила Языкова, Нур-Султан