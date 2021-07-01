Казахстан и Россия: эталонная модель партнерства - эксперт ИМЭП

Комментируя итоги встречи Первого Президента Казахстана с Президентом России, эксперт ИМЭП отметила, что казахстано-российские торговые отношения вышли на траекторию устойчивого роста и между и между нашими странами сложился подлинно стратегический альянс, который не перестает развиваться, и устремлен в будущее, сообщает zakon.kz.

- Состоявшийся визит Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в Москву наглядно продемонстрировал высокий уровень доверия и взаимопонимания в казахстанско-российских отношениях, - отметила эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик. - Текущая динамика взаимодействия Казахстана и России выстраивается на основе взаимовыгодного и равноправного сотрудничества.

По ее мнению, ключевым драйвером межгосударственного партнерства остается кооперация в рамках ЕАЭС. В условиях коронакризисной реальности важно продолжать предпринимать активные меры по поддержке национальных экономик. В данном отношении сохранение вектора на евразийскую интеграцию дает возможность рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны стран-членов Союза, что позволит вернуться к докризисному уровню экономической активности уже к 2022 года.

Несмотря на связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ограничения, торгово-экономическое взаимодействие Казахстана и России продемонстрировало устойчивость к внешним вызовам. Двусторонний товарооборот в 2020 году сократился в сравнении с прошлым годом всего на 5,1 % до $18,9 млрд.

Поставленная сторонами задача компенсировать потери предыдущего года начала активно выполняться. За первые 4 месяца 2021 года торговый оборот между странами вырос на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году и составил $7,18 млрд. Нет сомнений в том, что казахстано-российские торговые отношения вышли на траекторию устойчивого роста.

При этом стороны намерены и дальше наращивать инвестиционный потенциал и развивать промышленную кооперацию. Как подчеркнул Елбасы в ходе переговоров с главой России пример Карагандинского фармацевтического комплекса, который начал производство российской вакцины от коронавируса Спутник-V, подтверждает наличие широких перспектив для индустриального сотрудничества.

Стратегическая взаимопомощь Нур-Султана и Москвы в сфере противодействия пандемии COVID-2019 подтверждает искреннее желание сторон поддерживать продуктивные и стабильные межгосударственные отношения. Данный курс всегда находился в основе системы внешнеполитических приоритетов Казахстана, выстроенных Первым Президентом РК. В результате по многим показателям казахстанско-российское сотрудничество представляет собой сегодня эталонную модель межгосударственного партнерства.

Говоря о перспективах сотрудничества, эксперт подчеркнула, что казахстанско-российские отношения продолжают поступательное движение к расширению сфер взаимодействия.

- В настоящее время созданы условия для наращивания инвестиций в экономику Казахстана путем реализации совместных проектов, в том числе по разработке ряда месторождений на Каспийском море, - говорит Лидия Пархомчик. - Весьма показательны в данном отношении увеличение активности российской компании "Лукойл", которая уже ведет геологоразведочные работы на морском участке "Женiс" и готовится заключить соглашение о совместной разработке на каспийском месторождении "Аль-Фараби".

После того, как в 2019 году страны подписали соглашение о производственной кооперации, перед Казахстаном открылась возможность расширить номенклатуру выпуска товаров на базе существующих и новых казахстанско-российских производств. Так, разработанная программа совместных действий предусматривает создание предприятий по выпуску сельскохозяйственной техники и легковых автомобилей. Фактически, речь идет о строительстве машиностроительных предприятий с высоким уровнем локализации.

Как отметила эксперт, на сегодняшний момент в Казахстане функционируют почти 11 тысяч предприятий и реализуются более 100 инвестиционных проектов с российским участием. При этом наша страна остается привлекательным направлением для российских инвестиций. Только в 2020 году прямые иностранные инвестиции из России в Казахстан превысили $1 млрд.

- Подобный уровень взаимодействия был бы невозможен без постоянного политического диалога на высшем уровне, - резюмировала Лидия Пархомчик. - Между Казахстаном и Россией сложился подлинно стратегический альянс, который не перестает развиваться и устремлен в будущее.