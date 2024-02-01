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Какие страны инвестируют в Казахстан

Какие страны инвестируют в Казахстан Фото: Zakon.kz
Казахстан – наиболее привлекательная для инвестиций страна Евразийского региона. Об этом заявили аналитики, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в отчете Finprom.kz, глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2023 году, составившие, по оценкам, 1,37 трлн долларов, продемонстрировали незначительный рост (плюс 3%) по сравнению с 2022-м, превзойдя ожидания, поскольку опасения рецессии в начале года утихли, а финансовые рынки показали хорошие результаты.

При этом, продолжают специалисты, общий рост был обусловлен в основном более высоким притоком только в нескольких европейских странах-получателях – без учета этих каналов глобальные потоки ПИИ были на 18% меньше. Соответственно, при более детальном рассмотрении мы видим очередной спад притока инвестиций.

Напомним: в 2022 году глобальные ПИИ в принципе сократились по сравнению с 2021 годом.

"В развитых странах ЕС ПИИ подскочили с отрицательных 150 млрд долларов в 2022 году до положительных 141 млрд долларов из-за сильного роста в Люксембурге и Нидерландах. За исключением этих двух стран, приток средств в остальную часть ЕС сократился на 23%. Приток инвестиций в другие развитые страны также стагнировал, при нулевом росте в Северной Америке и сокращении в других странах", – говорится в отчете.

Также отмечено, что потоки ПИИ в развивающиеся страны сократились на 9%, до 841 млрд долларов, при этом показатели снижаются или стагнируют в большинстве регионов. ПИИ сократились на 12% в развивающихся странах Азии и на 1% – в Африке. В Латинской Америке и Карибском бассейне ситуация была стабильной.

Несмотря на сокращение притока ПИИ в мире, Казахстан в очередной раз демонстрирует рост показателей. Так, по итогам 2022 года валовой приток прямых иностранных инвестиций в РК увеличился на 17,7%, достигнув рекордного за последнее десятилетие значения в размере 28 млрд долларов. В свою очередь, по итогам девяти месяцев 2023 года приток ПИИ составил почти 20 млрд долларов. По оценке экспертов, за полный 2023-й приток ПИИ ожидается на уровне выше среднегодовых значений.

В разрезе отраслей экономики наибольший приток ПИИ традиционно пришелся на горнодобывающую промышленность: 8,6 млрд долларов за девять месяцев 2023 года.

Заметный объем был зафиксирован также в обрабатывающей промышленности (3,9 млрд долларов), в секторе торговли (3,8 млрд долларов), в отрасли транспорта и складирования (854,9 млн долларов), в сфере финансовой и страховой деятельности (725,3 млн долларов) и в секторе строительства (412,7 млн долларов). Кроме того, существенный объем пришелся и на отрасль информации и связи: 319,3 млн долларов.

"Что касается последнего сектора, очевидно, импульсом для капитализации отрасли связи в прошлом году послужил старт реализации масштабного и достаточно капиталоемкого проекта – развертывания сети 5G. При этом львиная доля инвестиций была сгенерирована за счет внутренних ресурсов страны и крупнейших игроков рынка – в частности, АО "Казахтелеком". Только за девять месяцев 2023 года крупнейший телеком-оператор направил 342 млрд тенге на развитие и модернизацию сети, строительство стандарта связи пятого поколения", – говорится в публикации.

Примечательно, что в разрезе стран-инвесторов наибольшие потоки ПИИ в Казахстан пришли из Нидерландов (4,6 млрд долларов), Соединенных Штатов Америки (3,1 млрд долларов), Швейцарии (1,9 млрд долларов), России (1,8 млрд долларов) и Китая (1,4 млрд долларов). В числе лидеров также оказались Южная Корея, Бельгия, Франция, Германия и Великобритания.

Среди регионов страны наибольшую активность в привлечении ПИИ показали:

  • Алматы – 6 млрд долларов (рост на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года);
  • Атырауская область – 5,5 млрд долларов (снижение на 26,2%);
  • ВКО – 1,6 млрд долларов (снижение на 25,1%);
  • Астана – 1,2 млрд долларов (рост на 52,3%);
  • ЗКО – 880,1 млн долларов (рост на 4,4%).

4 января 2024 года стало известно, что Казахстан вошел в топ-10 стран по объему прямых иностранных инвестиций (ПИИ), заняв шестое место. Наша страна обогнала в данном рейтинге Азербайджан, Марокко, Сербию и Индию.

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