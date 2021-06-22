Еще 600 детей получат услуги по реабилитации: инициатива Елбасы реализуется в ЗКО

21 июня директор Фонда Нурсултана Назарбаева, депутат Мажилиса Парламента РК побывала в Уральске и совместно с акимом ЗКО Гали Искалиевым ознакомилась с рядом социально значимых объектов, в числе которых центры для детей-инвалидов, инклюзивной поддержки школьников, граждан с ограниченными возможностями, многодетных семей и другие.

Изначально в рамках рабочей поездки Дарига Назарбаева посетила Реабилитационный центр для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, который в конце минувшего года распахнул свои двери на базе областной многопрофильной больницы. Она осмотрела оборудованные кабинеты, поговорила с детьми и их мамами, поинтересовавшись созданными условиями и понаблюдав, как проходят занятия.

Напомним, уникальный центр «Қамқорлық» был создан по инициативе Фонда Первого Президента и при поддержке «Самрук-Казына». Это один из восьми реабилитационных центров, открытых в нашей стране для особенных деток с диагнозом ДЦП, заболеваниями нервной системы и другими патологиями. С начала этого года лечение в нем прошли 225 детей, 90% из которых с детским церебральным параличом. Кстати, этот диагноз в ЗКО имеют 614 пациентов до 18 лет, 433 из которых являются инвалидами. Всего в нашей области насчитывается 2496 детей с инвалидностью, причем, 208 из них - в возрасте до 3 лет.

Условия для развития особенных деток в Центре созданы очень хорошие. Ежемесячно реабилитацию сроком в 21 день проходят до 50 детей, в год – до 600. Центр «Қамқорлық» оснащен современным оборудованием, включая специальные тренажеры, спортивные и игровые комплексы. В нем предусмотрены кабинеты ЛФК, соляная шахта, шунгитовая и сенсорная комнаты, а также стационар с круглосуточным режимом. С детьми работают неврологи, реабилитологи, психологи, логопеды, дефектологи, спортивные тренеры с медицинским образованием. Специалисты прошли обучение в центральных клиниках Нур-Султана за счет Фонда Елбасы.

Родители детей с особыми потребностями ждали открытие такого центра в ЗКО давно. Регулярные курсы реабилитации они получают в родном городе, за что очень благодарны. Теперь им не нужно везти своих детей в столицу, что тяжело физически и материально.

Мы очень довольны созданными условиями. Ходим сюда в течение года. 8-летнему сыну все нравится. Он усердно занимается, стал активнее. Медицинский персонал добрый, отзывчивый. Нам хорошо помогают упражнения на укрепление мышц, и психологические занятия всегда он проходит с удовольствием, - поделилась впечатлениями мама из с. Янайкино Гульсизым Батыргалиева.

По словам жительницы Уральска Ляззат Нургазиевой, после курса реабилитации у ее 7-летнего внука наметились значительные улучшения. Он научился самостоятельно проглатывать пищу, стал лучше двигаться. С самого рождения у мальчика были серьезные патологии, и он нуждался в особом уходе и лечении при том, что его брат-близнец появился на свет вполне здоровым.

Я очень рада встрече с родителями детей, которые проходят реабилитацию в центре «Қамқорлық». Приятно, что дети могут получить лечение с помощью самого современного оборудования. Мы были в разных регионах и видели много таких центров. С уверенностью могу сказать, что Реабилитационный центр в Уральске – один из лучших, - отметила Дарига Назарбаева, общаясь с мамами детей и коллективом Центра.

Еще одним объектом для детей с особыми потребностями, но только уже образовательными, стал кабинет поддержки инклюзии (процесс вовлечения – авт.), открытый в конце 2020 года в Подстепновской школе №1 Теректинского района, который тоже посетила депутат Мажилиса. И его воплощение стало возможным благодаря поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева.

Поясним, что КПИ – это дополнительное помещение в школе, где ученики получают помощь в соответствии с потребностями, не отрываясь от основного учебного процесса в общеобразовательном классе. Кураторы обеспечивают методическое сопровождение каждого ребенка, для работы с которым составляется индивидуальная программа. Такие кабинеты призваны решить вопрос нехватки спецучреждений для детей с особыми потребностями, а также обеспечить их кадрами и необходимым оборудованием. Для этого КПИ включают в себя зону общих уроков, индивидуальных занятий, сенсорной разгрузки (для этого в классах есть маты, мячи, фитболы) и зону учителя.

В инклюзивном кабинете у нас обучается 8 учеников с разным диагнозом. В работе с ними задействовано 13 специалистов, включая психологов, логопедов и методистов. К каждому ученику прикреплен педагог-ассистент, который оказывает поддержку детям, нуждающимся в индивидуальном сопровождении в классе и на учебных занятиях. Ученики обучаются в общеобразовательных классах, но с ними занимаются еще индивидуально. За небольшой период работы уже есть хорошие достижения: наши дети стали призерами различных конкурсов областного и республиканского масштабов, - пояснила директор СОШ Эльмира Утепбергенова.

Кстати, в кабинетах инклюзивного образования организована и «школа для родителей», где их консультируют в вопросах воспитания детей с особыми образовательными потребностями.

Мы довольны тем, что наши дети могут полноценно учиться в обычных классах, но при этом еще и посещать кабинет инклюзивного образования, где им хорошо помогают. Благодаря КПИ, к примеру, мой сын стал лучше воспринимать материал, четче произносить звуки, различать буквы. С ним системно работает логопед-дефектолог. Хорошую поддержку оказывает и ассистент, - рассказала мама Шолпан Капатова.

Дарига Назарбаева выслушала пожелания мамочек в плане открытия дополнительных мини-центров развития для детей с аутизмом, в которых в ЗКО есть потребность. Она отметила, что в работе с такими детьми необходимы раннее вмешательство и постоянная коррекция и выразила готовность в дальнейшем оказывать поддержку в развитии аут-центров.

Кроме этого, Дарига Назарбаева побывала в Центре «Отбасы», который был открыт для оказания социальной поддержки малообеспеченным и многодетным семьям, и Центре соцподдержки инвалидов, где граждан с ограниченными возможностями консультируют по правовым, психологическим вопросам, а также трудоустройства, помогают оформить документы, получить ЭЦП и организовать досуг. Посетила мажилисмен и учебно-научно-производственный центр «Жәрдем-Вет» при ЗКАТУ им. Жангир хана, где действует ветеринарная станция и питомник, куда привозят отловленных бродячих животных. Их обследуют, проводят стерилизацию и вакцинацию, а потом отпускают на волю. Дарига Назарбаева поблагодарила за работу руководителей приюта, заметив, что вопросы гуманного отношения к домашним животным, а также сокращения численности бродячих не теряют своей актуальности. Вместе с тем важно обеспечивать общественный контроль за реализацией норм по их содержанию и ответственное отношению к братьям меньшим.