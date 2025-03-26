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Происшествия

Мамы детей с особыми потребностями обратились к руководству Алматинской области

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 06:26 Фото: Zakon.kz
Родители детей с особыми потребностями из поселка Жаналык Талгарского района обратились к руководству Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

С их слов, в поселке нет своего коррекционного центра и поликлиники. Ездить в райцентр при отсутствии инватакси за 60 км, получать инвалидность, а потом и реабилитационные услуги для них проблематично, передает "Первый канал "Евразия".

Также, по словам родительниц, все мероприятия для их детей они вынуждены организовывать сами. Большую помощь им оказывают волонтеры.

На 27 марта запланировано заседание общественного совета Талгарского района, где планируется обсудить все волнующие вопросы по данному обращению.

А в Семее для незрячих и слабовидящих людей сотрудники спецбиблиотеки провели уроки мудрости и фольклора.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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