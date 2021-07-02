Представлена олимпийская экипировка сборной Казахстана в Токио-2020

Национальный олимпийский комитет Казахстана представил форму команды Казахстана на Играх в Токио-2020. Спортсмены отправятся на Олимпийские игры в одежде казахстанских и зарубежных производителей. Дизайнером парадной формы стала Салтанат Баймухамедова, известная своим брендом Salta. Спортивную форму для казахстанских атлетов сделала испанская компания Joma, сообщает zakon.kz со ссылкой на olympic.kz.

При подготовке формы для Токио решающее право выбора дизайна, тканей и элементов одежды было отдано спортсменам. С января этого года ведущие атлеты страны участвовали в обсуждении, презентациях и встречах, посвященных выбору олимпийской экипировки.

Для каждого атлета Олимпийские игры - это важнейшее событие в карьере, осуществленная мечта, результат упорных и долгих тренировок на протяжении многих лет. Олимпийские игры в Токио - самые долгожданные для нынешнего поколения олимпийцев. Все, что касалось Олимпийских игр в Токио, начиная с прошлого года сопровождалось неопределенностью. Перенос Олимпиады, локдауны, отсутствие соревновательной практики, перенос или отмены квалификационных турниров. Нашей же задачей было создание для них максимально комфортных условий во всем, в том числе и в таких вопросах, как олимпийская экипировка. Поэтому право выбирать форму получила комиссия - 35 спортсменов, которые сами определяли, что им будет удобно носить в Токио, - отметили в НОК РК.

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Перед тем, как выбрать какой будет олимпийская форма, мнение спросили у самих спортсменов. Мы участвовали в подборе тканей, обсуждали эскизы, делали рекомендации. На Олимпийских играх очень важен не только внешний вид, но и практичность формы. дзюдоист, призер Олимпиады в Рио Елдос Сметов

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Для спортсменов, прежде всего, важны качество и комфорт, поскольку это наша одежда на ближайшие недели подготовки и выступлений. Есть множество факторов, которые нам важны: это и модный силуэт, яркий образ, который должен запоминаться, но прежде всего - практичность. Спортсменам некогда ухаживать за одеждой, много времени мы проводим в дороге, поэтому форма не должна мяться и легко пачкаться. Удобство в носке, чтобы можно было свободно двигаться и, разумеется, качественные, комфортные для здоровья ткани. Мы предоставили свои предложения, учитывая наш опыт участия в прошлых Олимпиадах. Очень рады, что были удовлетворены все наши пожелания. олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин

Стиль, предложенный для олимпийской парадной формы, - элегантный спорт кэжуал. Дизайнер гарантирует удобство, долговечность, актуальность коллекции, а также говорит о том, что за этой одеждой легко ухаживать и она не мнется.

Технология изготовления современных тканей продвинулась настолько далеко, что вещи из них приятны для кожи, гипоаллергенны и лучше выглядят. Я рада, что спортсмены выбрали мой дизайн парадной формы. На этот подход меня вдохновили сами олимпийцы. Они говорили, что хотели бы носить форму и после Олимпийских игр. Я хотела, чтобы в Токио наши спортсмены смотрелись прогрессивно и современно. Поставила цель соединить мировые тренды и желание носить форму как одежду в стиле "спорт-шик". дизайнер олимпийской формы Салтанат Баймухамедова

Парадная форма будет на атлетах во время парада открытия Олимпийских игр и других торжественных мероприятий. Концепция парадной формы отражает наш современный культурный код. Казахстан сегодня - это уникальный стиль, микс традиционного и ультрасовременного, инновации, динамичное развитие, культурная и спортивная экспансия, которую несут яркие представители нашей страны.

Производитель спортивной формы, испанский бренд Joma широко известен среди поставщиков спортивной экипировки. Компания имеет 55-летнюю историю на рынке и поставляет продукцию в 120 стран. На Олимпиаде в Рио-2016 одежду Joma носили 10% олимпийцев, в Токио, по данным компании, их число увеличится до 15%. Важно, что в условиях пандемии и нарушенных производственных связей, Joma сотрудничала с Казахстаном на специальных льготных условиях, и смогла вовремя выполнить все требования заказчиков. В полном комплекте олимпийской экипировки несколько десятков предметов, все самое необходимое - от парадных костюмов до сумок и рюкзаков.

При выборе тканей были учтены также и климатические особенности Японии в это время года. Одежда олимпийской экипировки хорошо пропускает воздух, впитывает влагу, быстро сохнет и не вызывает аллергию. Коллекция создана как послание казахстанского олимпийского спорта всему миру. Здесь нашли отражение мировые тренды: забота о здоровье, охрана окружающей среды, осознанное потребление, и акцент на детали. Основные цвета парадной формы - синий, бирюзовый и белый. Эта палитра выбрана по рекомендации исследовательской международной компании Next Look, изучающей фэшн-тренды для производителей одежды и аксессуаров.

Спортсмены вылетят в Токио 16 июля. Перед Играми сборной команде предстоит двухнедельный карантин на олимпийских базах.