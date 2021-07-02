Определены знаменосцы олимпийской сборной Казахстана в Токио

Прославленная казахстанская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Лондона-2012, обладательница полного комплекта олимпийских наград Ольга Рыпакова и капитан национальной команды по боксу, двукратный призер чемпионатов мира Камшыбек Кункабаев определены знаменосцами олимпийской команды Казахстана в Токио-2020. Об этом 2 июля объявили в Национальном олимпийском комитете РК, сообщает zakon.kz.

Кандидатуры знаменосцев были предложены комиссией атлетов НОК Казахстана.

Уже немного остается до Олимпийских игр в Токио, которые по многим показателям являются историческими. Казахстан готовится отправить в Токио своих лучших атлетов. Выбраны самые достойные. Я очень рад, что именно Ольга Рыпакова стала человеком, который понесет флаг Казахстана на открытии Олимпиады, так как благодаря ей он не раз поднимался на олимпийских аренах в прошлом. Камшибек Кункабаев - олицетворение силы и мастерства казахстанского спорта, капитан команды боксеров, на которых традиционно накладывается особая ответственность на олимпийском ринге. Оба знаменосца являются лидерами, примером для детей и молодежи. Желаю им и всей команде олимпийцев спортивной удачи, - сказал глава НОК Казахстана Тимур Кулибаев.

Для Ольги Рыпаковой эта Олимпиада станет четвертой в карьере. В 2008 году в Пекине в тройном прыжке она выиграла "серебро", в 2012-м в Лондоне - "золото", в 2016-м в Рио - "бронзу". На счету Ольги также "золото" Универсиады, шесть золотых медалей Азиатских игр, звание чемпионки мира и континентальный кубок 2010 года.

Ольга Рыпакова - чемпионка Олимпийских игр

Три из шестнадцати золотых олимпийских медалей для Казахстана завоеваны женщинами. Я надеюсь, что год от года число женщин в спорте высших достижений будет расти, и они будут ставить новые рекорды. Это прекрасное чувство, когда страна доверила тебе нести флаг на открытии Олимпийских игр, я очень горжусь тем, что эта миссия доверена именно мне.

Камшыбек Кункабаев - капитан мужской сборной Казахстана по боксу. Он чемпион мира среди военных 2014 года, дважды становился серебряным призером на чемпионатах Азии и дважды - на чемпионатах мира, в 2017 и 2019 годах. Уроженцу Кызылорды 29 лет, Токио станет его первой Олимпиадой.

Камшыбек Кункабаев - знаменосец олимпийской сборной

Я хочу поблагодарить Казахстан и спортивную общественность за доверие и высокую честь пронести флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Это очень почетная роль и вместе с тем большая ответственность, и я понимаю ожидания моих соотечественников. Для меня Олимпийские игры в Японии станут первыми в карьере, как и для многих наших атлетов. Мы ждали эту Олимпиаду долго. Очень рады, что она состоится. Мы благодарны президенту, правительству, Национальному олимпийскому комитету за все условия, которые были созданы для подготовки к Олимпиаде, теперь дело за нами.

Торжественная церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июня на олимпийском стадионе Токио. Не менее двух недель перед отправкой в Токио олимпийская команда проведет в карантине, на тренировочных базах и отправится в Японию 16 июля. Для обеспечения безопасности и охраны здоровья перелеты делегации будут выполнены чартерными рейсами компании "Air Astana".

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