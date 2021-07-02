Новые данные появятся в паспорте вакцинации Казахстана

В казахстанском паспорте вакцинации появятся новые данные, сообщает zakon.kz.

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В постановление главного государственного санитарного врача РК вносятся изменения, где представлена новая версия электронного "паспорта вакцинации" в сервисе "Цифровые документы" мобильного приложения eGov mobile, разработанного Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана совместно Министерством здравоохранения РК. Электронный документ, доступный на трех языках, выдается после прохождения всех этапов вакцинации гражданам. В новой версии электронного документа добавились новые данные, такие как дата рождения, номер паспорта, QR-код. МВК по нераспространению COVID-19

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Владелец документа может предъявить запрашивающей стороне QR-код, что поможет убедиться в легитимности документа. При сканировании кода осуществляется переход на страницу с данными о вакцинации пациента, на которой с целью защиты утечки персональных данных о прохождении вакцинации пациентом данные в справке скрыты (часть данных отмечена ***). МВК по нераспространению COVID-19

Как отмечается, при необходимости пользователь мобильного приложения имеет возможность поделиться своим электронным документом посредством мессенджеров в телефоне.

Для подтверждения вакцинации человеком, у которого нет возможности предоставить электронный паспорт вакцинации, размещенного в сервисе "Цифровые документы" мобильного приложения eGov mobile, имеется возможность предоставления справки на бумажном носителе, распечатанной медицинским работником из информационной системы медицинской организации. МВК по нераспространению COVID-19