Население алматинской агломерации увеличится на 1,6 млн человек к 2030 году

Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Алматы провел совещание по вопросам развития алматинской агломерации, сообщает zakon.kz.

С докладами выступили заместитель премьер-министра Роман Скляр, акимы Алматы Бакытжан Сагинтаев, Алматинской области - Амандык Баталов. О применении мирового опыта по развитию агломераций доложил координатор программ Всемирного банка по Центральной Азии Саша Джумена. В обсуждении приняли участие министры энергетики Нурлан Ногаев, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Рассмотрен ход исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных 17 марта текущего года на совещании по вопросам социально-экономического развития Алматы. Обсуждены проекты создания единой интегрированной транспортной системы, развития инженерной, жилищной, туристской и социальной инфраструктуры, образования и здравоохранения, предпринимательства и привлечения инвестиций, охраны окружающей среды и газификации населенных пунктов алматинской агломерации, а также укрепления продовольственного пояса вокруг Алматы, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Межрегиональный план мероприятий по развитию алматинской агломерации предусматривает исполнение до 2030 года 108 мероприятий. При планировании использованы прогнозы, согласно которым население алматинской агломерации, включая жителей Алматы, к 2030 году увеличится на 1,6 млн человек и превысит 4,7 млн человек, которые будут расселены на площади более 860 тыс. га. С 2020 года начата реализация проектов по 60 пунктам плана, из которых 13 завершены.

Премьер-министр поручил в срок до 20 августа текущего года проработать вопрос реализации четырех пилотных проектов "Большой Алматы": решение экологических проблем (Green Almaty), разработка единой транспортной модели и стратегии развития, формирование цифровой карты МСБ, разработка комплексной системы мониторинга и предупреждения ЧС.

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено в срок до 1 ноября текущего года принять меры по развитию цифровых технологий (IT-песочницы) в Алматы.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития дано поручение в срок до 20 октября текущего года разработать единую транспортную модель агломерации.

В рамках рабочей поездки в Алматы главе Правительства был представлен проект строительства нового терминала международного аэропорта Алматы, который позволит увеличить годовой пассажирооборот на 6 млн человек. Срок реализации - 2021-2023 годы.

Мамин посетил строительные площадки селезадерживающей плотины "Аюсай", а также объекты транспортной и социальной инфраструктуры Алматы.