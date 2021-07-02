Какие шансы у казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио - прогноз НОК

В каких видах спорта казахстанские спортсмены смогут получить медали на Олимпийских играх в Токио, рассказали в Национальном олимпийском комитете, передает корреспондент zakon.kz.

Мы всегда делали ставки на единоборства и силовые виды спорта. Но сейчас на Олимпиаде в Токио изменились приоритеты, появились новые виды, в которых достойно представлены спортсмены. Говорить можно о боксе, видах борьбы, дзюдо, плавании. Мы рассчитываем, что Дмитрий Баландин выступит достойно, он готов очень хорошо, - сказал генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Андрей Крюков.

Также победы казахстанских спортсменов ждут в велоспорте, тяжелой атлетике, гимнастике, тхэквондо, скалолазании, хорошие шансы и в карате.

Но мы ведь понимаем, что это спорт. Формирование команды не закончено, только через несколько дней будет известно, кто будет представлять Казахстан в Токио. И когда мы увидим все лицензии, тогда уже можно будет озвучить какой-то прогноз. Если сейчас однозначно скажем, что кто-то возьмет золотую или серебряную медаль, то мы можем задеть спортсменов, недооценив, или, наоборот, переоценить. Здесь нужно более профессионально подходить, - объяснил он.

Олимпийские игры в Токио были отложены на год из-за пандемии коронавируса. Церемония открытия Олимпиады намечена на 23 июля, а церемония закрытия Игр - на 8 августа.

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Тамила Языкова, Нур-Султан