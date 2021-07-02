Сколько получат казахстанские спортсмены за победу на Олимпиаде

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова озвучила суммы денежных выплат казахстанским спортсменам и тренерам на случай победы в Олимпийских играх в Токио, передает корреспондент zakon.kz.

В 2020 году были приняты правила выплат денежных поощрений для спортсменов, добившихся высоких результатов, и их тренеров. Согласно этому документу, за первое место спортсмену и его тренеру выплачивается 250 тыс. долларов. Здесь 10% будут направлены первому тренеру спортсмена, 80% - спортсмену и личному тренеру, еще 10% - главному тренеру команды по конкретному виду спорта, - сообщила министр.

Она добавила, что за второе место спортсмены получат 150 тыс. долларов, а за третье - 75 тыс. долларов.

Ранее в Национальном олимпийском комитете рассказали о шансах казахстанских спортсменов на Играх в Токио.

Отметим, Олимпиада начнется уже 23 июля, закрытие - 8 августа.

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Тамила Языкова, Нур-Султан