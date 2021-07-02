Взрыв на крупнейшем НПЗ Румынии попал на видео

Вблизи румынского города Констанца произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия", сообщает zakon.kz.

После взрыва начался пожар, пишет Digi24.

По последним данным, травмировано пять человек. У одного из пострадавших ожоги 45% тела.

К месту ЧП отправились министр внутренних дел Лучина Боде и глава департамента ЧС Раед Арафат. Зона вокруг завода оцеплена, есть риск повторного взрыва. На месте работают восемь пожарных расчетов.

Petromidia - самый большой нефтеперерабатывающий завод в Румынии. В прошлом году он переработал 4,8 миллиона тонн сырья.

О причинах взрыва пока ничего неизвестно.