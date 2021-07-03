Романтика с убитой ходовкой - когда обещают доделать дорогу до Алаколя

Автолюбители Казахстана смогут насладиться путешествием от Алматы до озера Алаколь лишь в 2022 году, сообщает zakon.kz.

Оптимистичными прогнозами поделились с редакцией zakon.kz в Министерстве индустриального развития.

По словам туристов, вернувшихся с отдыха, дорога от Алматы до Талдыкоргана полностью готова. Следующие сто километров идут с незначительными объездами, а вот после начинается бездорожье, которое как раз и доставляет неприятности, оставляя слой пыли на машине и "осадок" на душе.

Проект дороги "Талдыкорган - Ушарал" был разработан еще в 2017-2018 годах с поэтапным началом строительства в 2019 году.

В соответствии с договорами подряда общая стоимость проекта составляет 104 млрд тенге. Протяженность - 262 км, - уточнили в ведомстве.

Полное завершение проекта планируется в 2022 году, - заверили в министерстве.

При этом, по утверждениям путешественников, большинство дорожной техники стоит неподвижно вдоль строящейся трассы.

В МИИР заверили, что "строительство объекта ведется согласно графику производства работ".

После того, как дорога будет полностью готова, путь от Алматы займет чуть более семи часов - туристы смогут быстро и безопасно добраться до красивейшего озера.

А пока туристы шутят, что дорога на Алаколь - это целая философия.

Когда не хватит слов, чтобы описать это вечное чувство долгой любви воссоединения только тебя и этой земли, камней, грузовиков и пыли. Будто вы становитесь на эти долгие часы пути одним целым. Это любовь, которую мало кто поймет, - отмечено в публикации.