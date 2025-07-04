Из-за наплыва туристов на Алаколь в области Абай усилили контроль на дорогах

На дорогах области Абай в усиленном режиме проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение ДТП, из-за большого туристического потока к озеру Алаколь, сообщает Zakon.kz.

С начала купального сезона выросло число туристов, направляющихся к озеру Алаколь. Поэтому на территории района Маканшы усилены меры по обеспечению дорожной безопасности.

"Сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы с водителями, напоминая о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание уделяется недопустимости превышения скорости, вождению в нетрезвом виде, отказу от использования ремней безопасности и не пропуску пешеходов. Комплекс мер, реализуемый в районе Маканшы, направлен на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности как для туристов, так и для местных жителей", – рассказали в полиции.

Стражи порядка добавили, что для обеспечения безопасности вдоль автодорог установлены передвижные медицинские пункты. Водители проходят медицинский осмотр, позволяющий своевременно выявить признаки усталости или ухудшения самочувствия.

Озеро Алаколь принято считать туристической жемчужиной Казахстана. Ежегодно оно притягивает сотни отдыхающих. Но у водоема до сих пор есть масса проблем. В плюсах и минусах отдыха на озере – со стороны двух регионов – разбирались корреспонденты Zakon.kz.