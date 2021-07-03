Что изменилось в законе по земельным отношениям, рассказали в МСХ

30 июня глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений". Какие изменения вошли в закон и как они будут действовать, рассказали в Министерстве сельского хозяйства, сообщает zakon.kz.

Как отметили в МСХ, новшества направлены на совершенствование земельного законодательства, регулирование института аренды земель сельскохозяйственного назначения и усиление государственного контроля за использованием и охраной земель.

В закон вошли следующие основные изменения и дополнения:

предоставление казахстанцам и казахстанским юридическим лицам сельхозземель в долгосрочную аренду сроком до 49 лет с приоритетным правом пролонгации аренды на новый срок (новшество будет стимулировать вовлечение арендованных земель сельхозназначения в экономический оборот);

отчуждение права землепользования на земли сельхозназначения между землепользователями без выкупа у государства. При этом обязательным условием будет срок их использования не менее 5 лет, а также уведомление уполномоченного органа по земельным отношениям (норма также направлена на стимулирование вовлечения арендованных сельхозземель в экономический оборот);

возврат функций государственного контроля за использованием и охраной земель в ведомство центрального уполномоченного органа с созданием его территориальных подразделений в столице, областях и городах республиканского значения (новелла направлена на восстановление вертикали и усиление контроля за использованием и охраной земель);

запрет на изменение целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения на «садоводство» и «дачное строительство» (устранена «лазейка», позволявшая выводить земли из фонда сельхозземель в земли под ИЖС);

определение границ пастбищных угодий, необходимых для удовлетворения нужд населения в местах выпаса сельхозживотных ЛПХ в зависимости от местных условий и особенностей с обозначением их в плане по управлению пастбищами (норма направлена на удовлетворение потребности местного населения в пастбищных угодьях);

размещение сведений о собственниках предоставленных земельных участков сельхозназначения в открытом доступе на интернет-ресурсе АИС ГЗК (обеспечение прозрачности и доступности информации по земельным участкам);

продление срока действия моратория на предоставление частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения до 31 декабря 2026 года.

Закон был разработан в целях реализации рекомендаций прошедшей недавно Комиссии по земельной реформе.

Комиссия по земельной реформе, созданная по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, работала с 25 марта по 24 апреля текущего года. Всего под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова проведено 5 заседаний, на которых рассмотрены 120 предложений и выработан ряд системных рекомендаций по совершенствованию земельного законодательства.