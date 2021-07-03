Что изменилось в законе по земельным отношениям, рассказали в МСХ

30 июня глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений". Какие изменения вошли в закон и как они будут действовать, рассказали в Министерстве сельского хозяйства, сообщает zakon.kz.
Как отметили в МСХ, новшества направлены на совершенствование земельного законодательства, регулирование института аренды земель сельскохозяйственного назначения и усиление государственного контроля за использованием и охраной земель.
В закон вошли следующие основные изменения и дополнения:
Закон был разработан в целях реализации рекомендаций прошедшей недавно Комиссии по земельной реформе.
Комиссия по земельной реформе, созданная по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, работала с 25 марта по 24 апреля текущего года. Всего под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова проведено 5 заседаний, на которых рассмотрены 120 предложений и выработан ряд системных рекомендаций по совершенствованию земельного законодательства.
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