В СКО отмечается положительная тенденция роста количества первоклашек

Аким СКО Кумар Аксакалов во время брифинга в СЦК рассказал о результатах своей работы, передает zakon.kz.

Отмечу такую хорошую тенденцию, как рост числа первоклашек. В этом году 3,4 тыс. детей стали выпускниками школ. А в новом учебному году в первый класс пойдут свыше 8 тыс. ребятишек. Также на 3 тыс. увеличится количество школьников с 1 по 11 класс по сравнению с 2017 годом, - сообщил Аксакалов.

На сегодняшний день капитально отремонтировано 63% школ области - это 249 объектов образования. На данную работу из местного бюджета выделили 10 млрд тенге. В этом году в очереди на капремонт 56 школ. На их улучшение направят 4,3 млрд тенге. К тому же обновится материально-техническая база 84 школ. Для детей приобретут 18 школьных автобусов. Такой упор на образование обусловлен увеличением контингента учеников.

За последние годы в регионе построены четыре новые школы. В областном центре в рамках ГЧП появится школа на 1200 мест. Но объекты образования возводятся не только в Петропавловске, но и в районах. Так, в этом году начнется строительство двух школ в селах области. В целом, в рамках комплексного плана в ближайшие годы планируется строительство 16 новых школ, - пишет пресс-служба акима.

Также глава региона рассказал о создании условий для получения среднеспециального и высшего образования. В прошлом году в СКО обновили четыре городских колледжа. На 1,2 млрд тенге закуплено современное учебное оборудование. В этом году идет оснащение пяти сельских колледжей на 1,4 млрд тенге.

Петропавловск должен стать привлекательным для молодежи. Модернизируется СКУ им. М. Козыбаева, будет отремонтированы учебные корпуса, начато возведение двух общежитий на 1200 мест. В декабре завершится строительство учебно-лабораторного корпуса для университета, - подчеркнул Аксакалов.

Помимо этого, в СКО запланировано открытие еще одного вуза по принципу Назарбаев Университета. Также ведутся переговоры с одним из лучших вузов мира - Университетом Аризона.

Резюмируя свою речь об образовании в регионе, Акскалов сказал, что финансовые вливания дают свои плоды. Если в 2017 году поступление в вузы составляло 58%, то по итогам 2020 года - 69%. По сравнению с 2017 годом отток выпускников школ области снизился с 30 до 12%.