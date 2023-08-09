В Акмолинской области к новому учебному году отремонтируют более 100 объектов образования

В Акмолинской области на сегодняшний день функционирует 542 школы. В Буландинском районе идут к завершению капитальные ремонты в двух школах сельских округов.

Кроме того, в рамках программы "Ауыл ел бесігі" в поселках Вознесенка и Каразоек идут комплексные работы по внутреннему и внешнему ремонту зданий данных школ.



Отметим, подобный ремонт в них проводится впервые. В 70 километрах от города Макинск расположен перспективный поселок Вознесенка, в средней школе которой обучается 170 детей, есть мини-центр, разделенный на две группы, в каждой из них по 25 детей.

"На сегодняшний день идет капитальный ремонт школы и мини-центра, разделенный на два этапа, на 2020-2024 годы. Основная часть работ уже сделана: провели электропроводку, заменены оконные рамы, покрасили стены, по всем этажам обновили крышу, в том числе и в спортзале. Продолжаются работы по актовому залу, столовой и садику. Школа 1969 года, подобный ремонт в первый раз". Директор КГУ "Вознесенская средняя школа" Марат Абдурахманов

Стало известно, что до завершения работ осталось немного. В скором времени поменяют все двери, установят современный и прочный линолеум во всех кабинетах здания.

Сообщается, что отдел образования Буландинского района подарил новую мебель для удобства учащихся.

Одним из развивающихся поселков района является Караозек, население которого растет с каждым годом.

"В рамках программы "Ауыл ел бесігі" в нашей школе завершается капитальный ремонт. Это радостное событие для всего поселка. Кстати, благодаря ремонтным работам 6 студентов устроились в летнее время на заработки, их зарплата составляет 150 000 тенге. Проект разделен на два года: полностью будет заменен внешний сайдинг школы, окна и двери, стены везде уже побелили, с 1 по 3 этаж заменены полы, обновлена система электроснабжения, будет проведен водопровод и открыты дополнительные канализационные системы. Работы идут согласно графику, 20 августа планируем завершить первый этап работы, чтобы принять учащихся к новому учебному году. Мы готовы встретить наших учеников, спортивный инвентарь имеется на 100%, будет функционировать кабинет робототехники". Директор Калимаш Даирова

Сообщается, что в школе получают знания 175 учеников.

Отметим, что данный поселок также расположен рядом с Макинской птицефабрикой, которая обеспечивает работой сотни сельчан. По словам Калимаш Егинбаевны, мини-центр в Караозеке на 40 мест в данный момент как никогда пользуется большим спросом, так как в регион переезжают казахстанцы из разных уголков страны.



В целом, жизнь в населенном пункте кипит, как сообщили в акимате района, дефицита кадров нет, по программе "Дипломмен ауылға" приезжают молодые педагоги. На сегодняшний день в Караозек уже прибыли 13 молодых специалистов, они создали семью и обрели жилье.

Учитывая всю мощь и производительность птицефабрики, ожидается строительство дополнительного жилья для работников фабрики, так как поток желающих переехать в Буландинский район растет с каждым годом.

В 2023 году в области запланировано проведение капитального и текущего ремонта 101 объекта образования. На 44 объектах проводится капитальный ремонт, из них 16 объектов образования капитально ремонтируются по проекту "Ауыл – Ел бесігі".

Алма Байгужина