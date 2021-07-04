Евросоюз полностью отказался от пластиковой посуды

Страны Евросоюза с третьего июля должны окончательно запретить использование одноразовой пластиковой посуды, сообщает zakon.kz.

Об этом написал еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс в Twitter.

Today is the day!



Europe ???????? waves goodbye ???????? to:



Single-use plastic plates, cutlery, straws, balloon sticks & cotton buds



cups, food & beverage containers made of expanded polystyrene &

all products made of oxo-degradable plastic!https://t.co/f99kg4HwHt#EUGreenDeal pic.twitter.com/gQ8CYmNH9B — Virginijus Sinkevičius (@VSinkevicius) July 3, 2021

Он уточнил, что в Евросоюзе теперь не будут производиться, использоваться и закупаться одноразовая пластиковая посуда, ватные палочки, соломинки для коктейлей и пластиковые палочки для воздушных шаров.

Запрет на одноразовую пластиковую продукцию вводится по закону от 2019 года. А к 3 июля все страны Евросоюза обязаны были удалить одноразовые пластиковые изделия с рынка.

При этом одноразовые продукты, остающиеся на складах, разрешено распродать.

В России также планируют отказаться от ватных палочек и посуды из пластика на законодательном уровне.