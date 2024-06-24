Пластиковая посуда: какие вещества входят в состав и когда изделия опасны для здоровья

Современная химия способна из нефти делать посуду и другие нужные для человека изделия. Zakon.kz узнал, когда пластиковая посуда может быть небезопасной и на какую маркировку важно обращать внимание.

В какой посуде используются небезопасные вещества

Посуду с маркировкой "для пищевых продуктов" принято считать безопасной для человека. Между тем с некоторыми видами продукции лучше обходиться с осторожностью, так как химические вещества не являются нейтральными и имеют способность проникать в организм. Например, при производстве пищевой пленки и контейнеров, имеющих знак треугольник и цифру 3 в центре, используются фталаты или пластификаторы. При попадании в организм эти вещества входят в реакцию с другими элементами.

Другое химическое соединение – бисфенол А применяется при производстве посуды с маркировкой треугольником с цифрой 7. Вещество также способно проникать в организм человека, особенно если в такой посуде или на подложке разогревалась еда в микроволновке.





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Маркировка треугольником с цифрой 6 обозначает, что изделие изготовлено из полистирола. При нормальных температурах соединение не опасно для человека, но если в этой посуде разогревать еду в микроволновке, то она станет выделять другой химический элемент – стирол, а вот он уже может причинить вред.



Треугольник с цифрой 5 в центре означает, что данный вид продукции изготовлен из полипропилена. Вещество становится опасным для человека, если в посуду наливают спиртосодержащие напитки. Вступая в химическую реакцию с этанолом, образуются два токсичных элемента: фенол и формальдегид. Если просто выпить из стаканчика напиток, это не причинит серьезного вреда, а вот если хранить в такой посуде спиртное длительное время, то результат будет плачевным.

Особо повышенного внимания требует продукция с маркировкой треугольником и цифрой 1 в центре. Это одноразовые бутылки для воды, пива, газировки, растительных масел. Повторное использование этой посуды категорически запрещено, так как изделия выделяют фталаты.

Важно. Одноразовые упаковки из пластика, в которые развешивают продукцию в супермаркетах и магазинах, не подлежат вторичному использованию.





Фото: freepik

Химический состав популярных видов изделий из пластика

Производители зачастую не указывают наименование химического элемента, из которого произведена продукция. Обычно это маркируется через значок треугольник с цифрой в центре. Каждой цифре соответствует свой элемент, всего их 7.

Полиэтилентерефталат. Маркируется треугольником с цифрой 1 РТЕ – одноразовые бутылки для воды и газированных напитков, пиво, сока и молока.

Полиэтилен низкого давления. Треугольник с цифрой 2 HDPE – одноразовая посуда, разделочные доски, бутылки для молочных продуктов и сока.

Поливинилхлорид. Треугольник с цифрой 3 PVC – контейнеры для пищевых продуктов и упаковочная пленка.

Полиэтилен высокого давления. Треугольник с цифрой 4 LDPE – упаковка для замороженных продуктов.

Полипропилен. Треугольник 5 PP – контейнеры для пищевых продуктов, пластиковая посуда для многоразового использования.

Полистирол. Треугольник 6 PS – одноразовая посуда, стаканчики для сметаны и йогуртов, упаковки для яиц, лотки и контейнеры для продуктов, аудиокассеты.

Прочие виды пластика. Треугольник 7 OTHER – детские бутылочки из поликарбоната, любые виды биоразлагаемого пластика, бутыли для кулера.





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Когда пластиковая посуда может быть небезопасна

Производители маркируют пластиковую посуду специальными значками, которые говорят покупателю – что можно, а что нельзя делать с этими изделиями.

Бокал и вилка. Значок с изображением бокала и вилки означает, что данная посуда предназначена и безопасна для хранения еды. Для того, чтобы можно было эту посуду хранить в холодильнике или разогревать в ней еду в микроволновке, а также мыть в посудомоечной машине нужны дополнительные маркировки по каждому виду деятельности.

Для микроволновки используются надписи: Microwave, MICRO или изображение квадратика с волнами в центре и т. д. Хотя разогрев в микроволновке разрешается, но делать это нужно при невысоких температурах и в течение короткого времени – не более 40 секунд.

Посудомоечная машина. Значок в виде изображения двух тарелок и нескольких прямых линий сверху наискосок.

Хранение в холодильнике. На посуде будет указан значок "Снежинка".

Температурный режим. Как правило, добросовестные производители указывают температурный режим, при котором можно использовать посуду. Например, +120°C и –10°C. Если такого нет, то лучше ограничиться хранением при комнатной температуре.

Чего не стоит делать с пластиковой посудой

Пластиковая посуда – привычный и удобный элемент современной жизни, отказаться от которого вряд ли возможно. Поэтому важно соблюдать некоторые рекомендации специалистов.