Женщина пыталась покончить с собой под колесами автобуса в Усть-Каменогорске

5 июля 2021, 16:36
Фото: из открытых источников.

Женщина отделалась переломом ребра и ушибленной раной правой руки, передает zakon.kz.

28 июня около 11:00 потерпевшая выбежала на проезжую часть в районе остановки "ДКМ" и бросилась под колеса подъезжающего маршрутного автобуса № 19. Позже свой поступок она объяснила тем, что не хотела быть обузой родственникам из-за неизлечимой болезни, – рассказали altaynews в Управлении полиции города.

Выжить ей удалось благодаря быстрой реакции водителя автобуса.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 105 части 1 УК РК (Суицид).


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