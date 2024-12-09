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Происшествия

Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в Рудном

Руль , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 19:19 Фото: pixabay
ДТП, унесшее жизнь 60-летней женщины, произошло в районе городского автовокзала Рудного 6 декабря. Тело 62-летнего водителя автобуса нашли на следующий день после аварии, сообщает Zakon.kz.

Информацию о смерти водителя подтвердили в полиции.

"7 декабря 2024 года в квартире было найдено тело 62-летнего мужчины, по предварительным данным совершившего аварию со смертельным исходом. Предполагается, что он совершил суицид через повешение", – цитирует стражей порядка портал "Город".

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали о другой трагедии. 7 декабря алматинец погиб под колесами собственного автомобиля, пока в салоне спал ребенок.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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