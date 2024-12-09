Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в Рудном
Фото: pixabay
ДТП, унесшее жизнь 60-летней женщины, произошло в районе городского автовокзала Рудного 6 декабря. Тело 62-летнего водителя автобуса нашли на следующий день после аварии, сообщает Zakon.kz.
Информацию о смерти водителя подтвердили в полиции.
"7 декабря 2024 года в квартире было найдено тело 62-летнего мужчины, по предварительным данным совершившего аварию со смертельным исходом. Предполагается, что он совершил суицид через повешение", – цитирует стражей порядка портал "Город".
Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы писали о другой трагедии. 7 декабря алматинец погиб под колесами собственного автомобиля, пока в салоне спал ребенок.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript