Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в Рудном

Фото: pixabay

ДТП, унесшее жизнь 60-летней женщины, произошло в районе городского автовокзала Рудного 6 декабря. Тело 62-летнего водителя автобуса нашли на следующий день после аварии, сообщает Zakon.kz.

Информацию о смерти водителя подтвердили в полиции. "7 декабря 2024 года в квартире было найдено тело 62-летнего мужчины, по предварительным данным совершившего аварию со смертельным исходом. Предполагается, что он совершил суицид через повешение", – цитирует стражей порядка портал "Город". Обстоятельства случившегося выясняются. Ранее мы писали о другой трагедии. 7 декабря алматинец погиб под колесами собственного автомобиля, пока в салоне спал ребенок.

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