Вертолет совершил жесткую посадку в Алматинской области

В Комитете гражданской авиации Казахстана прокомментировали падение вертолета "EC130B4", передает zakon.kz.

5 июля 2021 года в 17:40 в Алматинской области совершил жесткую посадку вертолет Eurocopter "EC130B4", регистрационный номер UP-EC008, эксплуатанта ТОО "Q-AVIA". На борту воздушного судна находились один член экипажа и два пассажира, - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

По данному факту создана комиссия. Управлением по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование.