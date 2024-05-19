Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вертолет с президентом Ирана совершил "жесткую посадку"

президент Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 18:08 Фото: wikipedia.org/pixabay
19 мая вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил "жесткую посадку", сообщает Zakon.kz.

Иранские спасатели пытаются добраться до вертолета. Никаких подробностей ни о том, что случилось с вертолетом, ни о том, кто еще находился на борту, не поступало. Однако, по информации APNews, все произошло недалеко от Джульфы, города на границе с Азербайджаном, к северо-западу от иранской столицы Тегерана.

Отмечается, что Раиси был в Азербайджане рано утром в воскресенье, чтобы вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым открыть плотину. Плотина является третьей плотиной, построенной двумя странами на реке Аракс.

Иран эксплуатирует в стране множество вертолетов, но международные санкции затрудняют получение запчастей для них. Ее военно-воздушный флот также в значительной степени возник еще до Исламской революции 1979 года.

В социальных сетях распространяется видео полета Раиси за час до инцидента.


Ранее Раиси призвал международные суды привлечь Израиль к ответственности за действия в ходе военной операции в секторе Газа и "оккупацию территории Палестины".

Читайте также

инцидент в Иране
"Жесткая посадка" вертолета с президентом Ирана: стали известны подробности
паводки
Наводнения на севере Афганистана унесло жизни более 80 человек
паводки
В Бразилии хотят построить четыре палаточных городка для пострадавших от паводков
Елена Беляева
Иран 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дождь
Ливень, град и сильный ветер ожидаются в Казахстане 19 мая
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
беспорядки, Бишкек
МИД Кыргызстана прокомментировал ночные беспорядки в Бишкеке
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: