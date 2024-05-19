Вертолет с президентом Ирана совершил "жесткую посадку"

19 мая вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил "жесткую посадку", сообщает Zakon.kz.

Иранские спасатели пытаются добраться до вертолета. Никаких подробностей ни о том, что случилось с вертолетом, ни о том, кто еще находился на борту, не поступало. Однако, по информации APNews, все произошло недалеко от Джульфы, города на границе с Азербайджаном, к северо-западу от иранской столицы Тегерана.

Отмечается, что Раиси был в Азербайджане рано утром в воскресенье, чтобы вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым открыть плотину. Плотина является третьей плотиной, построенной двумя странами на реке Аракс.

Иран эксплуатирует в стране множество вертолетов, но международные санкции затрудняют получение запчастей для них. Ее военно-воздушный флот также в значительной степени возник еще до Исламской революции 1979 года.

В социальных сетях распространяется видео полета Раиси за час до инцидента.





Ранее Раиси призвал международные суды привлечь Израиль к ответственности за действия в ходе военной операции в секторе Газа и "оккупацию территории Палестины".