Вертолет с президентом Ирана совершил "жесткую посадку"
Иранские спасатели пытаются добраться до вертолета. Никаких подробностей ни о том, что случилось с вертолетом, ни о том, кто еще находился на борту, не поступало. Однако, по информации APNews, все произошло недалеко от Джульфы, города на границе с Азербайджаном, к северо-западу от иранской столицы Тегерана.
Отмечается, что Раиси был в Азербайджане рано утром в воскресенье, чтобы вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым открыть плотину. Плотина является третьей плотиной, построенной двумя странами на реке Аракс.
Иран эксплуатирует в стране множество вертолетов, но международные санкции затрудняют получение запчастей для них. Ее военно-воздушный флот также в значительной степени возник еще до Исламской революции 1979 года.
В социальных сетях распространяется видео полета Раиси за час до инцидента.
Ранее Раиси призвал международные суды привлечь Израиль к ответственности за действия в ходе военной операции в секторе Газа и "оккупацию территории Палестины".