Елбасы рассказал о разработках вакцины QazVaс

В документальном проекте телеканала "Qazaqstan" "Nur-Sulan. Қолтаңба" Первый Президент Нурсултан Назарбаев рассказал о разработке отечественной вакцины QazVaс, передает zakon.kz.

У нас есть возможность создать медицинский и фармацевтический хаб. Мы должны не только производить вакцину сами, но и обеспечивать ею наших соседей. Сегодня на первом месте в мире - развитие искусственного интеллекта. Поэтому я планирую открыть в Алматы вуз, который бы работал в этом направлении. Его уровень будет таким же, как у Назарбаев Университета, - рассказал Назарбаев.

Также он рассказал о развитии аграрного сектора.

У отрасли большие перспективы. Сельскохозяйственное производство и продукт его переработки, отправленный на экспорт, могут принести прибыль государству. Поэтому, прежде всего, я хочу посоветовать молодежи учиться. Сейчас время науки и образования. Следующее поколение должно стремиться к получению качественного образования. Не только в вузах. В мире доля выпускников высших учебных заведений составляет менее 10%. Главное - быть специалистом в своей профессии, - подчеркнул Елбасы.