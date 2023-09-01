Чем может помочь искусственный интеллект, рассказал Токаев

В своем Послании Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня особого внимания требует применение технологий искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Прогнозируется, что в ближайшие несколько лет в эту сферу в мире будет инвестировано свыше одного триллиона долларов.

"Особого внимания требует применение технологий искусственного интеллекта. Успешное развитие этого сектора может обеспечить значительный прирост ВВП отдельным странам. Если мы полноценно используем возможности искусственного интеллекта, то сможем совершить качественный рывок к экономике знаний". Касым-Жомарт Токаев

Президент поручил наладить сотрудничество с ведущими международными компаниями и сфокусироваться на подготовке квалифицированных специалистов. Как минимум три известных вуза, по словам Токаева, должны заняться обучением кадров и проведением исследований в этой области.

"Наша страна может стать площадкой для продажи вычислительных мощностей глобальным игрокам. Поэтому необходимо создать самые привлекательные условия, включая преференции для привлечения инвестиций в строительство крупных дата-центров и продвижения казахстанских интересов в сфере хранения и обработки данных. Пришло время на законодательном уровне закрепить руководящие принципы цифровизации. Прошу правительство, экспертное сообщество, депутатов Парламента заняться подготовкой целостного отраслевого документа". Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что в его предвыборной программе содержалась инициатива о разработке закона "О науке и технологической политике". Он считает важным, чтобы находящийся сейчас в стадии подготовки законопроект отражал логику развития экономики именно на основе науки и инноваций.

"Нужны не декларативные, а действенные меры поддержки частных инициатив по созданию инновационной инфраструктуры – бизнес-инкубаторов, центров коммерциализации, технопарков и конструкторских бюро. Следует использовать успешный зарубежный опыт. Основным источником запуска инновационных проектов должно стать венчурное финансирование. Поэтому необходимо решить все правовые и финансовые вопросы, чтобы повысить интерес к проектам со стороны отечественных и иностранных инвесторов". Касым-Жомарт Токаев

Всплеск интереса к генеративному ИИ и его приложениям в виде чатботов вызвал опасения по поводу уничтожения рабочих мест, аналогичные тем, которые возникли при внедрении движущегося сборочного конвейера в начале 1900-х годов и компьютеров-мейнфреймов в 1950-х годах. Однако эксперты считают, что искусственный интеллект, вероятно, не поглотит полностью рабочие места большинства людей, а наоборот, автоматизирует часть их обязанностей, освобождая их для выполнения других задач. Об этом заявили в Международной организации труда.

