Противники гей-парада в Тбилиси побили более 50 журналистов

В Тбилиси более 50 журналистов пострадали на акции против "Марша достоинства", запланированной ЛГБТ-активистами на 5 июля, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Были выявлены факты насилия в отношении 55 человек, в том числе 53 представителей различных СМИ, - сказали в МВД Грузии.

За административные нарушения были задержаны восемь человек.

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Ранее организаторы "Марша достоинства" отменили проведение мероприятия после того, как в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек. Протестующие выступили резко против проведения ЛГБТ-шествия и забросали камнями и бутылками журналистов. Несколько демонстрантов были задержаны полицией. Кроме того, противники марша бросили взрывчатку во двор здания одной из неправительственных организаций.

До этого противники гей-парада ворвались в офис его организаторов и разорвали флаг ЛГБТ.