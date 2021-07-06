День столицы отмечают в Казахстане

Сегодня, 6 июля, казахстанцы отмечают день рождения столицы. В этом году городу исполнилось 23 года. Это государственный праздник, и поэтому этот день является выходным, сообщает zakon.kz.

6 июля 1994 года Верховным Советом Казахстана было принято постановление о переносе столицы из Алматы в Акмолу. А через три года - в 1997 году - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял окончательное решение о переносе столицы. При этом старое название город носил недолго, и уже 6 мая 1998 года Президентом РК был подписан указ "О переименовании города Акмолы - столицы Республики Казахстан - в город Астана - столицу".

Это было уже далеко не первое переименование этого города. В 1830-1961 годах он назывался Акмолинск, с 1961 до 1992 - Целиноград, с 1992 по 1998 год - Акмола. А 10 июня 1998 года состоялась официальная презентация новой столицы - Астаны.

С 1998 года День столицы отмечался 10 июня. Но в 2006 году День Астаны был перенесен на 6 июля, то есть за точку отсчета было взято постановление Верховного Совета Казахстана от 1994 года о переносе столицы из Алматы в Акмолу. 18 июля 2008 года Мажилис одобрил законопроект "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", внесенный Комитетом по социально-культурному развитию. Согласно этому документу и был установлен новый государственный праздник "День столицы - 6 июля". Также стоит отметить, что в этот день отмечается не только годовщина принятия решения о переносе столицы в Астану, но и день рождения Первого Президента Казахстана - Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Как отмечали законотворцы при принятии закона о праздновании дня столицы, этот день имеет важное историко-культурное значение для народа и является символом достижений Казахстана. С приобретением нового статуса в Астане началось массовое строительство, в результате которого казахстанская столица превратилась в один из самых красивых современных городов Центральной Азии.

В строительстве города принимали участие не только казахстанские архитекторы, но и известные зарубежные специалисты. В том числе такие мировые знаменитости, как Кисе Курокава и Норман Фостер. При этом реализовывалась основная идея Нурсултана Назарбаева - столица должна приобрести облик евразийского мегаполиса, стать удобной и комфортной для ее жителей и гостей.

Строительство и развитие города шло настолько быстрыми темпами, что уже в 1999 году по решению ЮНЕСКО Астана получила звание "Город мира", которое присуждается городам, наиболее успешно зарекомендовавшим себя в социальной, экологической сферах, в области развития муниципального сектора и вносящим практический вклад в культуру мира. Кроме того, город стал свободной экономической зоной, что привело к его бурному экономическому развитию. А свое новое признание Астана получила во время проведения Всемирной выставки EXPO-2017, которую посетили почти 4 миллиона человек. Это в два раза больше, чем планировалось изначально.

Среди основных достопримечательностей столицы нельзя не отметить такие уникальные здания, как Дворец Мира и Согласия, здание Министерства транспорта и коммуникаций, башни "Казахстан Темир Жолы" и "Северное сияние", деловой центр, Башня "Астана", здание Международного аэропорта и, конечно же, "Байтерек" и пешеходный мост через реку Есиль, который подарила Атырауская область. Также в городе имеется собственный Арбат.

При этом строительство столицы продолжается, и ежегодно в городе появляются новые фонтаны, скверы, парки. В столице действует несколько театров: Национальный театр оперы и балета имени К. Байсеитовой, Казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева, Русский драматический театр имени М. Горького и другие. Также в городе множество музеев (Музей Первого Президента, Музей современного искусства, Музей имени Сакена Сейфуллина и др.), выставочных комплексов, образовательных учреждений, библиотек.

В общем за довольно короткий, по историческим меркам, срок некогда провинциальный областной центр превратился в настоящую столицу страны. И сейчас город является динамично развивающимся мегаполисом, состоявшимся административным, социально-экономическим и политическим центром Казахстана и олицетворяет социально-экономические и политические успехи нашего государства за годы независимости, демонстрирует растущую мощь страны и высокий потенциал ее дальнейшего развития.

Как написал в своей книге "В сердце Евразии" Лидер нации Нурсултан Назарбаев: "Астана - это символ обновления Казахстана, символ неиссякаемой созидательной энергии его многонационального народа. Это символ веры народа, приступившего в далеко не самые легкие времена к возведению новой столицы, в свои собственные силы. Это символ надежды и уверенности нации, обретшей свободу, в своем процветающем будущем, в будущем своих потомков".

19 марта 2019 года Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что уходит в отставку. Полномочия он передал Касым-Жомарту Токаеву как спикеру Сената Парламента. На следующий день Токаев принял присягу и выступил с предложением переименовать столицу в Нур-Султан в честь первого главы государства, депутаты парламента одобрили соответствующие поправки в Конституцию. 23 марта новый Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы. "Переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан", - говорится в документе.

День столицы отмечается по всему Казахстану, и это поистине всенародный праздник. Практически все эти годы повсеместно проходили концерты, выставки, народные гуляния. Ежегодно к празднику открывалось множество новых комплексов, различных памятников. В самой столице проходили массовые праздничные гуляния и карнавальное шествие, гала-концерт на главной площади, где обычно присутствовали первые лица государства. Однако пандемия коронавируса, охватившая весь мир, внесла свои коррективы.

В текущем году салюта на День столицы не будет, заявил аким Алтай Кульгинов. Из-за новой вспышки коронавируса в Нур-Султане ужесточили карантин, поэтому все возможные мероприятия пройдут в онлайн-формате.

Разрешается только работа театров с заполняемостью не более 20%, также передвижного концерта - выступающие с ПЦР-тестами.

Разрешено проведение мероприятий на открытом воздухе с соблюдением строгих карантинных мер - с использованием принципа работы проекта Ashyq.

Как ранее сообщали в акимате столицы, в честь праздника планируется вручение ключей для очередников из социально уязвимых слоев населения, завершение порядка 20 домов-долгостроев, окончание строительства и введение в эксплуатацию крупных физкультурно-оздоровительных комплексов в жилых массивах Ондирис и Коктал.

Также откроется специализированный детский сад для детей с нарушением зрения, будет завершено строительство более 50 дворов, порядка десяти общественных пространств.