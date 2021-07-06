Оливер Стоун: Казахстан - будущее мира

В Нур-Султане прошла пресс-конференция, посвященная предпремьерному показу документального фильма о Нурсултане Назарбаеве и Казахстане "Qazaq: history of the golden man", сообщает zakon.kz.

На конференции выступили: исполнительный продюсер, интервьюер Оливер Стоун; директор, интервьюер, режиссер Игорь Лопатёнок; продюсер Игорь Кобзев; продюсер Вера Томилова.

В начале конференции Оливер Стоун подчеркнул, что является лишь продюсером и интервьюером, и представил режиссера картины Игоря Лопатёнка.

Идея фильма появилась еще в 2015 году, а работать над ним начали в декабре 2019 года.

19 месяцев продолжалась работа над фильмом. После мы отправились на экспедицию по всей стране, но экспедиция была отменена из-за коронавируса. Но он нас не остановил, - рассказал Игорь Лопатёнок.

Лопатёнок также подчеркнул, что он сделал самую лучшую работу в своей жизни.

Во время пресс-конференции Стоун рассказал о Казахстане и казахском народе.

Это мой не первый визит в Казахстан, я уже дважды был в этой стране. В Америке могут не понимать Казахстан, но это важная страна и это будущее мира. Эксперты Америки это понимают, и хотели бы, чтобы у США был союз с Республикой Казахстан. Казахстан культивирует открытые и дружеские отношения.

Также американский сценарист рассказал, что ему удалось найти общий язык с Елбасы.

Нам было очень весело, у него прекрасное чувство юмора. Он мне очень понравился, и я надеюсь, что я ему тоже понравился.

Во время конференции был задан вопрос о бюджете фильма. Лопатёнок отметил, что государственных денег в картине нет. Однако, за чей счет был снят фильм, отвечать не стал.

Мы делали фильм на широкую аудиторию, а не для критиков. Мы делали его для людей, которым интересно что-то узнать. Для Казахстана он будет транслироваться на русском языке, поскольку его здесь все понимают, - отметил Лопатёнок.

В некоторых других странах фильм будет локализован и переведен на местные языки - итальянский, французский соответственно.

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Хронометраж картины около двух часов, ее создатели планируют в том числе и прокат в кинотеатрах. По их словам, это история независимого Казахстана, рассказанная лидером – Елбасы.

Говорите о нем, как хотите, однако вы увидите скромного человека, рассуждающего о развале Советской империи и о важном переходе страны к независимости, включающую отказ от ядерного оружия. Назарбаев рассказывает о кочевой истории Казахстана и про технологическое будущее Евразии. Мне кажется, это светлое будущее, – написал ранее Оливер Стоун на своей странице в социальных сетях.

Оливер Стоун - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Обладатель трех премий "Оскар".