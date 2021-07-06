В России потерпел крушение самолет – выживших нет

На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-26. На борту находились 28 пассажиров, в том числе ребенок. По предварительным данным, выживших нет, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, обломки самолета были найдены в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта в поселке Палана.

Предполагается, что воздушное судно могло врезаться в скалу.

Работы на месте ЧП затруднены из-за особенностей ландшафта. Экстренные службы решают, как добраться до места крушения — по земле или по воздуху.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, Ан-26 мог потерпеть крушение во время захода на второй круг при посадке.

Самолет заходил на посадку в сложных погодных условиях, была плохая видимость, боковой ветер. С первого раза у него это не получилось, на второй раз он врезался в скалу, не заметив ее. Самолет тут же начал разрушаться, - сообщили в экстренных службах.

По поручению премьер-министра России Михаила Мишустина сформирована комиссия под руководством министра транспорта Виталия Савельева. В ней примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и Камчатского края.