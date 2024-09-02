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Военный самолет потерпел крушение в Индии

самолет упал в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 01:14 Фото: скриншот видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение в штате Раджастхан, на северо-западе страны, сообщает Zakon.kz.

По информации Politicspedia, во время рутинной ночной тренировки в секторе Бармер самолет МиГ-29 ВВС Индии столкнулся с критической технической неисправностью, в результате пилот был вынужден катапультироваться.

Отмечается, что летчик выжил в результате инцидента.

Согласно данным издания, на вооружении ВВС Индии стоят более 100 МиГ-29. Наряду с истребителями Су-30МКИ, они составляют основу индийских Военно-воздушных сил.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли в результате крушения пожарного вертолета в Португалии.

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