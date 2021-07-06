Токаев поздравил казахстанцев с днем столицы

6 июля 2021, 17:13
Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с днем столицы, сообщает zakon.kz.

Об это он написал в своем Twitter.

Поздравляю казахстанцев с Днем столицы! Благодаря политической воле Елбасы Н.А. Назарбаева в центре Великой степи появился современный город, ставший олицетворением Независимости Казахстана, созидательной энергии нации, развития и прогресса.


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