Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с днем столицы, сообщает zakon.kz.

Об это он написал в своем Twitter.

Поздравляю казахстанцев с Днем столицы! Благодаря политической воле Елбасы Н.А. Назарбаева в центре Великой степи появился современный город, ставший олицетворением Независимости Казахстана, созидательной энергии нации, развития и прогресса. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 6, 2021

Поздравляю казахстанцев с Днем столицы! Благодаря политической воле Елбасы Н.А. Назарбаева в центре Великой степи появился современный город, ставший олицетворением Независимости Казахстана, созидательной энергии нации, развития и прогресса.