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Общество

Казахстанцев поздравили с Днем столицы

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 08:01 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
6 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента, глубоко символично, что в текущем году праздник совпал с Днем домбры. Этот древний музыкальный инструмент является ярким олицетворением уникального тысячелетнего культурного наследия Великой степи. В то время как Астана стала зримым воплощением динамичного, поступательного прогресса Казахстана и созидательных устремлений нашей нации в будущее.

Фото: Акорда

Сегодня столица – это центр общественной, политической и деловой жизни нашего государства, в котором принимаются судьбоносные решения и обретают реальность невероятные идеи и смелые мечты. Здесь утверждается культ знаний и труда, укрепляется общенациональное единство и согласие.

Фото: Акорда

"Жемчужина Центральной Евразии, Астана превратилась в бренд современного Казахстана и получила международное признание в качестве востребованной площадки глобального диалога и миротворческих инициатив. Столица всегда была в эпицентре кардинальных изменений и масштабных реформ", – говорится в поздравлении.

Президент уверен, на пути построения Справедливого, Чистого и Сильного Казахстана она сохранит свои флагманские позиции, неизменно выступая в авангарде всеобъемлющих преобразований.

"Пусть наш любимый город процветает и становится еще краше! Желаю всем согражданам здоровья, счастья и благополучия!"Касым-Жомарт Токаев

Накануне Токаев поздравил с юбилеем Нурсултана Назарбаева, а также опубликовал заявление по случаю Дня домбры.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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