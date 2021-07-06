Умерла легенда итальянской эстрады Рафаэлла Карра

Итальянская певица и актриса Рафаэлла Карра скончалась на 79-м году жизни, сообщает zakon.kz.

По имеющимся данным, она умерла после продолжительной болезни. Дата и время похорон пока не называются, передает Corriere della Sera.

Итальянские политики и общественные деятели уже выразили свои соболезнования. Президент страны Серджио Маттарелла заявил, что "глубоко потрясен смертью артистки, любимой многими поколениями телезрителей в Италии и за рубежом". Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо назвал исполнительницу "иконой итальянского телевидения".

Рафаэлла Карра родилась в Болонье в 1943 году, ее настоящее имя - Рафаэлла Мария Роберта Пеллони. Пик ее популярности пришелся на 1970-е годы, когда она исполняла песни в жанре поп в Италии, Испании, а также в Латинской Америке. Карра снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов, среди которых "Понтий Пилат" (1962), "Юлий Цезарь, завоеватель Галлии" (1962), "Товарищи (1963), "Я - шпион" (1965), "Святой выходит на след" (1966) и другие. Долгое время она работала на итальянском государственном телевидении "РАИ", была ведущей различных телепередач.

Рафаэлла Карра вела конкурс "Евровидение", писала детские книги.