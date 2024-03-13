Токаев направил телеграмму соболезнования семье Гани Калиева

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного политика, общественного деятеля и ученого Гани Калиева, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды за 13 марта 2024 года, президент направил телеграмму.

"Гани Алимулы направлял все свои усилия на благо развития сельскохозяйственной отрасли. Будучи депутатом Парламента и председателем партии "Ауыл", он принимал участие в политическом развитии страны и внес значительный вклад в совершенствование отечественного законодательства", – говорится в телеграмме.

Бывший председатель Народно-демократической патриотической партии (НДПП) "Ауыл" Гани Калиев скончался 12 марта 2024 года. Ему было 85 лет.