Скончался полицейский, тяжело раненый 5 лет назад в Таразе

Старший сержант полиции батальона патрульной полиции УП города Тараз Бекжан Мамырович Тиленчиев скончался 5 июля 2021 года на 32-м году жизни, сообщает zakon.kz.

В июне 2016 года, при задержании вооруженных особо опасных преступников, Бекжан получил огнестрельное ранение в шею и грудь.

В апреле 2017 года он был уволен из ОВД по состоянию здоровья. Несмотря на длительное лечение Бекжана в Казахстане и за рубежом, состояние здоровья полицейского находилось в парализованном состоянии. По словам коллег, он всегда проявлял огромную волю и боролся за жизнь.

За проявленное мужество 5 декабря 2016 года Указом Президента РК Назарбаева Н.А. награжден государственной наградой Республики Казахстан - медалью "Ерлігі үшін".

Бекжан родился 22 октября 1989 года в селе Шакпак-ата Жуалынского района Жамбылской области. После окончания Алматинского бизнес-колледжа в 2010 году был призван в ряды вооруженных сил РК.

Службу в правоохранительных органах начал 19 марта 2013 года.

Руководство в лице начальника Департамента полиции Жамбылской области Ж. Сулейменова, Совет ветеранов и личный состав Департамента полиции Жамбылской области выражают семье и родным самые искренние соболезнования по случаю безвременного ухода из жизни сына и брата старшего сержанта полиции батальона патрульной полиции Бекжана Тиленчиева.

Светлая память мужественному герою-полицейскому.