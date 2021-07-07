COVID-19 в Казахстане: еще одна область приблизилась к "красной" зоне

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 июля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице, Актюбинская область приблизилась к "красной" зоне по КВИ.

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В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангыстауская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

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