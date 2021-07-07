Сильные дожди и град ожидаются в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 8-10 июля предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.
Согласно прогнозу, ожидается дождливая погода.
Циклон, сформировавшийся на севере Каспийского моря, и связанные с ним фронтальные разделы с 8 по 10 июля будут смещаться в северо-восточном направлении, охватывая при этом всю территорию Казахстана. В связи с чем пройдут дожди: на западе, северо-западе, севере, в центре и на востоке - сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, порывистым ветром. На западе температура воздуха ночью +13+23 градуса, днем +23+32 градуса. На севере, северо-западе республики ночью ожидается +10+21 градус, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +20+28 градусов. В центре и на востоке страны ночью +13+23 градуса, днем +25+37 градусов, а на юге и юго-востоке Казахстана ночная температура +18+25 градусов, дневная +30+42 градуса. РГП "Казгидромет"
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