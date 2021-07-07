В Казахстане будут платить за лицензию на экспорт гречихи

Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "Об утверждении Правил выдачи лицензии на экспорт гречихи с территории Республики Казахстан в третьи страны", сообщает zakon.kz.
Согласно правилам, лицензия на экспорт гречихи с территории Республики Казахстан в третьи страны выдается уполномоченным органом до 31 августа 2021 года включительно.
Объем экспортной квоты в отношении гречихи составляет 4200 тонн.
При выдаче лицензии на экспорт гречихи в бюджет по месту нахождения физического или юридического лица уплачивается лицензионный сбор (…), который составляет 10 месячных расчетных показателей (29 170 тенге), - говорится в документе.
Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Для получения лицензии на экспорт гречихи необходимо представить в уполномоченный орган следующие документы:
Документ размещен на сайте открытые "НПА" до 20 июля.
Это связано с тем, что в июне 2021 года коллегия Евразийской экономической комиссии ввела некоторые ограничения. Они коснулись экспорта гречихи и будут носить временный характер и действовать до 31 августа.
Как сообщает "КазахЗерно", 5 июня РФ ввела временный запрет на вывоз гречихи, преследуя цель стабилизировать цены на нее на рынке.
Для Белоруссии, Армении, Кыргызстана и РФ установили нулевую квоту. Для Казахстана она составляет 4,2 тыс. тонн.
Под третьими странами понимают государства, которые не входят в состав ЕАЭС.
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