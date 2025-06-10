Президент обсудил с Сагинтаевым два важных мероприятия в Минске

Касым-Жомарт Токаев 10 июня 2025 года принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, сообщает Zakon.kz.

Во время встречи были обсуждены текущая деятельность и вопросы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к IV Евразийскому экономическому форуму и заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которые состоятся 26-27 июня в Минске", – сообщили в Акорде.

IV Евразийский экономический форум (ЕЭФ-2025) пройдет 26-27 июня 2025 года в Минске на площадке Минского международного выставочного центра. Главная тема форума – "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Архитектура форума включает шесть крупных тематических блоков. Максимально будут охвачены все сферы взаимодействия в рамках ЕАЭС: финансовая сфера, промышленность и АПК, энергетика, техническое регулирование и ветеринария, развитие внутреннего рынка ЕАЭС, торговля, транспорт, таможенное регулирование, госзакупки, статистика и др. В деловой программе примут участие не только делегаты из cтран ЕАЭС, но и государств-наблюдателей: Ирана, Кубы, Узбекистана. В форуме также примут участие официальные делегации из ОАЭ и Монголии.

Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось в декабре 2024 года в Ленинградской области.