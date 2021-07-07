Результаты ЕНТ отдельных абитуриентов проверят до августа

Результаты ЕНТ абитуриентов, чьи баллы существенно изменились в сравнении с пробным тестированием, будут пересмотрены, сообщил на аппаратном совещании министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

В прошлом году мы впервые применили норму, согласно которой после ЕНТ вплоть до августа наши коллеги проводят анализ видеозаписи. У нас есть результаты ЕНТ. В первую очередь будут проверяться абитуриенты, результаты которых изменились более чем на 20-30 баллов в сравнении с пробным тестированием, - заявил Аймагамбетов.

По его словам, в Казахстане завершено ЕНТ, и в этом году тестирование прошло практически без проблем со связью, не было неправильного оформления.

Он добавил, что в министерстве видят эффективность нынешнего формата, поэтому в этом году сдача экзаменов на поступление в магистратуру и докторантуру также пройдет в электронном формате.

По филиалам центров ЕНТ. Я хотел внести предложение по сокращению этих филиалов, такой необходимости содержать более 100 филиалов нет. Необходимы решительные меры для того, чтобы сделать филиалы национальных центров тестирования компактнее, - сообщил глава МОН.

Кроме того, как напомнили на совещании, ранее ежегодно в регионы отправляли более трех тысяч дежурных, оплачивались командировочные и гостиничные.

Также полное отвлечение коллег от работы во время отпускного периода. В этом году всего этого тоже не было. Учитывая опыт текущего года, дальше будем проводить вступительные экзамены только в электронном формате, - заключил Аймагамбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан