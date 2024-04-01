На каком языке сдали мартовское ЕНТ более 76% абитуриентов

В Казахстане завершилось мартовское ЕНТ. Оно проходило с 4 до 30 марта 2024 года. Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) РК поделился итогами тестирования, сообщает Zakon.kz.

По данным центра, мартовское единое национальное тестирование (ЕНТ) сдали около 117 тыс. человек.

"Из них 76,1% абитуриентов сдали на казахском языке, 23,8% – на русском, 117 человек – на английском языке. Пороговый балл набрали около 75% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов. Максимальный балл – 137. Всего 118 абитуриентов набрали более 130 баллов", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество тестируемых, а именно 19%, выбрали комбинацию предметов "Биология-Химия". 17% на ЕНТ сдали предметы "Математика-Физика". Также в топ-3 вошла комбинация "Математика-Информатика", ее сдали 12%. Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", ее сдали 121 человек.

По итогам январского ЕНТ-2024 абитуриенты показали наилучший уровень подготовки по предмету "Грамотность чтения", в среднем доля освоения составляет 77%. Учащиеся, выбравшие "Физику", дали правильные ответы только на 34% вопросов. Самой сложной темой оказались "Механические волны". Таким образом, по результатам ЕНТ виден подробный анализ по отдельным темам.

В центре отметили, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями в мартовском ЕНТ приняли участие 252 абитуриента с ООП.

На апелляцию абитуриенты могли подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

За период проведения ЕНТ выявлено 127 нарушений правил, в том числе возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишился 71 абитуриент. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий был удален 51 человек. В результате анализа видеозаписей аннулированы результаты пятерых человек. Подставных лиц не выявлено.

"После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы". Национальный центр тестирования

Также в центре напомнили, что в мартовском ЕНТ участвовали лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

Материал по теме Почему изменились правила проведения ЕНТ, рассказал министр

В Казахстане прием заявлений для участия в мартовском едином национальном тестировании-2024 стартовал 27 февраля и продлился до 10 марта.